Гончарук напередодні Дня захисника відвідав ветеранську вечірку

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Понеділок, 14 жовтня 2019, 01:31

Прем’єр міністр Олексій Гончарук разом із главою міністерства у справах ветеранів Оксаною Колядою відвідали благодійну ветеранську вечірку.

Джерело: Facebook-сторінка Оксани Коляди

Деталі: На заході виступали рок-музиканти. Зібрані кошти передадуть на київський військовий шпиталь. 

 
Прем’єр міністр Олексій Гончарук разом із главою міністерства у справах ветеранів Оксаною Колядою відвідали благодійну ветеранську вечірку.
Facebook О.Коляди

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський закликав учасників акцій до Дня захисника України не піддаватися на "провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення".

Українська правда

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Теми: Гончарук Кабінет міністрів


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