Гончарук напередодні Дня захисника відвідав ветеранську вечірку
Прем’єр міністр Олексій Гончарук разом із главою міністерства у справах ветеранів Оксаною Колядою відвідали благодійну ветеранську вечірку.
Джерело: Facebook-сторінка Оксани Коляди
Деталі: На заході виступали рок-музиканти. Зібрані кошти передадуть на київський військовий шпиталь.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський закликав учасників акцій до Дня захисника України не піддаватися на "провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua