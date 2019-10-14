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Гончарук накануне Дня защитника посетил ветеранскую вечеринку

Понедельник, 14 октября 2019, 01:31

Премьер-министр Алексей Гончарук вместе с главой министерства по делам ветеранов Оксаной Колядой посетили благотворительную ветеранскую вечеринку.

Источник: Facebook-страница Оксаны Коляды

Детали: На мероприятии выступали рок-музыканты. Собранные средства будут переданы на киевский военный госпиталь.

 
Премьер-министр Алексей Гончарук вместе с главой министерства по делам ветеранов Оксаной Колядой посетили благотворительную ветеранскую вечеринку.
Facebook О.Коляды

Коляда подчеркнула, что это первый глава правительства, который посетил такого рода мероприятие.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на "провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения".

Украинская правда
Темы: ГончарукКабинет министров
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