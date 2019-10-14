Гончарук накануне Дня защитника посетил ветеранскую вечеринку
Понедельник, 14 октября 2019, 01:31
Премьер-министр Алексей Гончарук вместе с главой министерства по делам ветеранов Оксаной Колядой посетили благотворительную ветеранскую вечеринку.
Источник: Facebook-страница Оксаны Коляды
Детали: На мероприятии выступали рок-музыканты. Собранные средства будут переданы на киевский военный госпиталь.
Коляда подчеркнула, что это первый глава правительства, который посетил такого рода мероприятие.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на "провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения".
Украинская правда