Гончарук накануне Дня защитника посетил ветеранскую вечеринку

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Понедельник, 14 октября 2019, 01:31

Премьер-министр Алексей Гончарук вместе с главой министерства по делам ветеранов Оксаной Колядой посетили благотворительную ветеранскую вечеринку.

Источник: Facebook-страница Оксаны Коляды

Детали: На мероприятии выступали рок-музыканты. Собранные средства будут переданы на киевский военный госпиталь.

 
Премьер-министр Алексей Гончарук вместе с главой министерства по делам ветеранов Оксаной Колядой посетили благотворительную ветеранскую вечеринку.
Facebook О.Коляды

Коляда подчеркнула, что это первый глава правительства, который посетил такого рода мероприятие.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на "провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения".

Украинская правда

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Темы: Гончарук Кабинет министров


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