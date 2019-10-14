Гончарук накануне Дня защитника посетил ветеранскую вечеринку

Премьер-министр Алексей Гончарук вместе с главой министерства по делам ветеранов Оксаной Колядой посетили благотворительную ветеранскую вечеринку.

Источник: Facebook-страница Оксаны Коляды

Детали: На мероприятии выступали рок-музыканты. Собранные средства будут переданы на киевский военный госпиталь.

Премьер-министр Алексей Гончарук вместе с главой министерства по делам ветеранов Оксаной Колядой посетили благотворительную ветеранскую вечеринку. Facebook О.Коляды

Коляда подчеркнула, что это первый глава правительства, который посетил такого рода мероприятие.

Напомним: