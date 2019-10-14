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У Путіна відповіли Зеленському на плани обговорити питання Криму: Неможливо у будь-якому форматі

Понеділок, 14 жовтня 2019, 15:26
У Путіна відповіли Зеленському на плани обговорити питання Криму: Неможливо у будь-якому форматі

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обговорення питання приналежності Криму у "нормандському" чи інших форматах є неможливим.

Джерело: коментар Пєскова журналістам з приводу заяви президента Володимира Зеленського про намір винести "кримське питання" на обговорення на саміті у "нормандському форматі", пише російський Інтерфакс

Деталі: За словами Пєскова, питання приналежності Криму "було закрито свого часу". 

Дослівно: "Причини цього (кримського питання - ред.) добре відомі, предтеча цього також добре усім відома, і будь-які інші обговорення у будь-яких форматах неможливі", - заявив Пєсков.

Що передувало: 

  • Під час "прес-марафону" 10 жовтня Зеленський заявив, що очікує дати "нормандського формату" уже наступного тижня. Президент сподівається, що лідери країн зустрінуться у листопаді.
  • У свою чергу помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що терміни проведення саміту в "нормандському форматі" поки не обговорювалися, але, враховуючи графік Володимира Путіна, в жовтні зустріч навряд чи відбудеться.
  • Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ: для цього Київ має підписати так звану "формулу Штайнмаєра", яку погодили на зустрічі у вересні радники президентів.
  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську погодила "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі.

Знати більше:

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"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіяПутінанексія
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