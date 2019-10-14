У Путіна відповіли Зеленському на плани обговорити питання Криму: Неможливо у будь-якому форматі

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обговорення питання приналежності Криму у "нормандському" чи інших форматах є неможливим.

Джерело: коментар Пєскова журналістам з приводу заяви президента Володимира Зеленського про намір винести "кримське питання" на обговорення на саміті у "нормандському форматі", пише російський Інтерфакс

Деталі: За словами Пєскова, питання приналежності Криму "було закрито свого часу".

Дослівно: "Причини цього (кримського питання - ред.) добре відомі, предтеча цього також добре усім відома, і будь-які інші обговорення у будь-яких форматах неможливі", - заявив Пєсков.

Що передувало:

Під час "прес-марафону" 10 жовтня Зеленський заявив, що очікує дати "нормандського формату" уже наступного тижня. Президент сподівається, що лідери країн зустрінуться у листопаді.

У свою чергу помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що терміни проведення саміту в "нормандському форматі" поки не обговорювалися, але, враховуючи графік Володимира Путіна, в жовтні зустріч навряд чи відбудеться.

Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ: для цього Київ має підписати так звану "формулу Штайнмаєра", яку погодили на зустрічі у вересні радники президентів.

1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську погодила "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі.

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