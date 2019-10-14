Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Путина ответили Зеленскому на планы обсудить вопрос Крыма: Невозможно в каком-либо формате

Понедельник, 14 октября 2019, 15:26
У Путина ответили Зеленскому на планы обсудить вопрос Крыма: Невозможно в каком-либо формате

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопроса принадлежности Крыма в "нормандском" или иных форматах невозможно.

Источник: комментарий Пескова журналистам по поводу заявления президента Владимира Зеленского о намерении вынести "крымский вопрос" на обсуждение на саммите в "нормандском формате", пишет российский Интерфакс

Детали:  По словам Пескова, вопрос принадлежности Крыма "был закрыт в свое время". 

Дословно: "Причины этого (крымского вопроса - ред.) хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна, и какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны", - заявил Песков. 

Предыстория:

  • В ходе "пресс-марафона" 10 октября Зеленский заявил, что ожидает даты "нормандского формата" уже на следующей неделе. Президент надеется, что лидеры стран встретятся в ноябре.
  • В свою очередь помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.
  • Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе.

Узнать больше:

14 часов на фудкорте. Главное из того, что Зеленский говорит журналистам

Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины

Темы: КрымРосcияПутинаннексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Крым
Залужный о возвращении Крыма: Мне плевать, меня никто не остановит
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Последние новости
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
Все новости...
Реклама: