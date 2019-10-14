У Путина ответили Зеленскому на планы обсудить вопрос Крыма: Невозможно в каком-либо формате

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопроса принадлежности Крыма в "нормандском" или иных форматах невозможно.

Источник: комментарий Пескова журналистам по поводу заявления президента Владимира Зеленского о намерении вынести "крымский вопрос" на обсуждение на саммите в "нормандском формате", пишет российский Интерфакс

Детали: По словам Пескова, вопрос принадлежности Крыма "был закрыт в свое время".

Дословно: "Причины этого (крымского вопроса - ред.) хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна, и какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны", - заявил Песков.

Предыстория:

В ходе "пресс-марафона" 10 октября Зеленский заявил, что ожидает даты "нормандского формата" уже на следующей неделе. Президент надеется, что лидеры стран встретятся в ноябре.

В свою очередь помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.

Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе.

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