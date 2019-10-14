У Путина ответили Зеленскому на планы обсудить вопрос Крыма: Невозможно в каком-либо формате

1788 просмотров
Понедельник, 14 октября 2019, 15:26

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопроса принадлежности Крыма в "нормандском" или иных форматах невозможно.

Источник: комментарий Пескова журналистам по поводу заявления президента Владимира Зеленского о намерении вынести "крымский вопрос" на обсуждение на саммите в "нормандском формате", пишет российский Интерфакс

Детали:  По словам Пескова, вопрос принадлежности Крыма "был закрыт в свое время". 

Дословно: "Причины этого (крымского вопроса - ред.) хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна, и какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны", - заявил Песков. 

Предыстория:

  • В ходе "пресс-марафона" 10 октября Зеленский заявил, что ожидает даты "нормандского формата" уже на следующей неделе. Президент надеется, что лидеры стран встретятся в ноябре.
  • В свою очередь помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.
  • Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе.

Узнать больше:

14 часов на фудкорте. Главное из того, что Зеленский говорит журналистам

Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Крым Росcия Путин аннексия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Меджлис о встрече Эрдогана с "крымскими депутатами": очередная провокация Кремля 14 октября 2019, 14:03
Эрдоган впервые принял делегацию РФ вместе с "депутатами" от Крыма - РосСМИ 13 октября 2019, 12:39
Зеленский: У меня уже аллергия на "капитуляцию" – этого не будет 11 октября 2019, 14:09
Все новости
Главные новости
У Путина ответили Зеленскому на планы обсудить вопрос Крыма: Невозможно в каком-либо формате
Боевики обстреляли участок разведения возле Золотого - штаб
В День защитника движение в центре Киева перекроют: массовые акции
В Киеве "скорая" попала в ДТП: двое погибших, 5 пострадавших – СМИ
Все новости
ted

10 удивительных фактов об оргазме, которые вы не знали

мандри

Осторожно! Эти фотографии могут вызвать желание покинуть работу

Фото

Фото дня: вот так живет сообщество в Дании. И на это есть своя причина

Поиск по сайту
Архив
Весь архів