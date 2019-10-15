Зеленський вивів Данилюка з РНБО

Президент Володимир Зеленський затвердив зміни у персональному складі Ради національної безпеки і оборони.

Джерело: указ президента від 15 жовтня на сайті ОПУ

Деталі: Зеленський ввів до персонального складуРНБО попередньо призначеного секретаря – Олексія Данілова та голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова.

Також президент затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони першого заступника голови Служби безпеки – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ЦУ СБУ Владислава Бухарєва.

Ще одним пунктом зі складу Ради національної безпеки і оборони виведено звільненого раніше з посади секретаря РНБО Олександра Данилюка.

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