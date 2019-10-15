Зеленский вывел Данилюка из СНБО

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Вторник, 15 октября 2019, 15:12

Президент Владимир Зеленский утвердил изменения в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: указ президента от 15 октября на сайте ОПГ

Детали: Зеленский ввел в персональный СНБО предварительно назначенного секретаря - Алексея Данилова и председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.

Также президент утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны первого заместителя председателя Службы безопасности - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ЦУ СБУ Владислава Бухарева.

Еще одним пунктом из состава Совета национальной безопасности и обороны выведен уволенный ранее с должности секретаря СНБО Александр Данилюк.

Знать больше: Данилюка на Данилова. Кого Зеленский назначил новым секретарем СНБО

Украинская правда

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Темы: Зеленский СНБО


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