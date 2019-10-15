"Українські диверсанти": Окупанти залишили по 14 років колонії Дудці і Бессарабову
Верховний суд Росії визнав законним вирок звинуваченим у підготовці диверсій в Криму українцям Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову, яким дали по 14 років колонії.
Джерело: ТАСС
Деталі: Суд ухвалив вирок суду першої інстанції залишити без зміни, а скаргу захисту Дудки і Бессарабова - без задоволення.
Як повідомила адвокат Дудки Оксана Железняк, її підзахисний, а також Бессарабов знаходяться в списку на обмін між Росією і Україною.
Пряма мова Железняк: "Дудка і Бессарабов знаходяться в списку на обмін. Це той же список, за яким проводився обмін раніше, просто він великий, і частина в'язнів залишилася в Росії".
Вона додала, що розраховує на першочерговий обмін Дудки і Бессарабова "У зв'язку з суворістю призначеного їм покарання".
Нагадаємо: В цей же день російський суд скоротив з 10,5 до семи років термін утримання в колонії суворого режиму громадянина України Костянтина Давиденка, якого окупанти звинуватили в шпигунстві на користь Служби безпеки України.
За словами адвоката українця Дмитра Дінзе, його підзахисний включений в новий список з обміну ув'язненими між Росією і Україною.
Передісторія:
- 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку.
- Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.
- У Службі безпеки України повідомили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.
- 16 листопада 2017 року Севастопольський міськсуд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (95 тисяч гривень).
- 4 квітня 2019 року Севастопольський міський суд засудив двох жителів Севастополя Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, яких ФСБ вважає агентами українських спецслужб, до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
- 16 вересня архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент просив президента Володимира Зеленського включити Володимира Дудку у списки на обмін полоненими.
- 25 вересня адвокат Сергій Легостов заявив, що засуджених у "справі українських диверсантів" Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапували з СІЗО №1 окупованого Сімферополя до Москви для розгляду апеляційної скарги на вирок.
- 8 жовтня уповноважена з прав людини Людмила Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з проханням допомогти встановити місцеперебування Дудки та Бессарабова.