"Українські диверсанти": Окупанти залишили по 14 років колонії Дудці і Бессарабову

Верховний суд Росії визнав законним вирок звинуваченим у підготовці диверсій в Криму українцям Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову, яким дали по 14 років колонії.

Джерело: ТАСС

Деталі: Суд ухвалив вирок суду першої інстанції залишити без зміни, а скаргу захисту Дудки і Бессарабова - без задоволення.

Як повідомила адвокат Дудки Оксана Железняк, її підзахисний, а також Бессарабов знаходяться в списку на обмін між Росією і Україною.

Пряма мова Железняк: "Дудка і Бессарабов знаходяться в списку на обмін. Це той же список, за яким проводився обмін раніше, просто він великий, і частина в'язнів залишилася в Росії".

Вона додала, що розраховує на першочерговий обмін Дудки і Бессарабова "У зв'язку з суворістю призначеного їм покарання".

Нагадаємо: В цей же день російський суд скоротив з 10,5 до семи років термін утримання в колонії суворого режиму громадянина України Костянтина Давиденка, якого окупанти звинуватили в шпигунстві на користь Служби безпеки України.

За словами адвоката українця Дмитра Дінзе, його підзахисний включений в новий список з обміну ув'язненими між Росією і Україною.

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