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"Украинские диверсанты": Оккупанты оставили по 14 лет колонии Дудке и Бессарабову

Вторник, 15 октября 2019, 15:46

Верховный суд России признал законным приговор обвиненным в подготовке диверсий в Крыму украинцам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которым дали по 14 лет колонии.

Источник: ТАСС

Детали: Суд постановил приговор суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты Дудки и Бессарабова - без удовлетворения.

Как сообщила адвокат Дудки Оксана Железняк, ее подзащитный, а также Бессарабов находятся в списке на обмен между Россией и Украиной.

Прямая речь Железняк: "Дудка и Бессарабов находятся в списке на обмен. Это тот же список, по которому проводился обмен ранее, просто он большой, и часть заключенных осталась в России".

Она добавила, что рассчитывает на первоочередной обмен Дудки и Бессарабова "в связи с тяжестью назначенного им наказания".

Напомним: В этот же день российский суд сократил с 10,5 до семи лет срок удержания в колонии строгого режима гражданина Украины Константина Давыденко, котрого оккупанты обвинили в  шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.

По словам адвоката украинца Дмитрия Динзе, его подзащитный включён в новый список по обмену заключенными между Россией и Украиной.

Предыстория:

  • 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку.
  • Всех троих обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.
  • В Службе безопасности Украины сообщили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.
  • 16 ноября 2017 года Севастопольский городской судприговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей (95 тысяч гривен).
  • 4 апреля 2019года Севастопольский городской суд приговорил двух жителей Севастополя Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых ФСБ считает агентами украинских спецслужб, к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
  • 16 сентября архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент просил президента Владимира Зеленского включить Владимира Дудку в списки на обмен пленными.
  • 25 сентября адвокат Сергей Легостов заявил, что осужденных по "делу украинских диверсантов" Алексея Бессарабова и Владимира Дудку этапировали из СИЗО №1 оккупированного Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.
  • 8 октября уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой помочь установить местонахождение Дудки и Бессарабова

Темы: политзаключенныеРосcияКрым
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