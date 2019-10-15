"Украинские диверсанты": Оккупанты оставили по 14 лет колонии Дудке и Бессарабову

Верховный суд России признал законным приговор обвиненным в подготовке диверсий в Крыму украинцам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которым дали по 14 лет колонии.

Источник: ТАСС

Детали: Суд постановил приговор суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты Дудки и Бессарабова - без удовлетворения.

Как сообщила адвокат Дудки Оксана Железняк, ее подзащитный, а также Бессарабов находятся в списке на обмен между Россией и Украиной.

Прямая речь Железняк: "Дудка и Бессарабов находятся в списке на обмен. Это тот же список, по которому проводился обмен ранее, просто он большой, и часть заключенных осталась в России".

Она добавила, что рассчитывает на первоочередной обмен Дудки и Бессарабова "в связи с тяжестью назначенного им наказания".

Напомним: В этот же день российский суд сократил с 10,5 до семи лет срок удержания в колонии строгого режима гражданина Украины Константина Давыденко, котрого оккупанты обвинили в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.

По словам адвоката украинца Дмитрия Динзе, его подзащитный включён в новый список по обмену заключенными между Россией и Украиной.

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