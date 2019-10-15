ТКГ в Мінську: Україна нагадала умови мирного врегулювання на Донбасі

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 15 жовтня українська сторона нагадала, що для розведення сил потрібний 7-денний режим "тиші", для початку мирного врегулювання – зокрема, демілітаризація окремих населених пунктів, доступ СММ ОБСЄ на територію України, розпуск злочинних угруповань.

Джерело: речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер

Дослівно: "Українська сторона чітко зазначила: розведення (в районі н.п. Золоте та Петрівське – ред.) може відбутися тільки за умови дотримання 7-денного режиму тиші на цих ділянках.

Попри зобов'язання, зафіксоване Мінськими угодами, НЗФ ОРДЛО не відводить від лінії зіткнення важку артилерію, натомість розміщують на передовій танки та міномети.

Окремо українська сторона наголосила на необхідності демілітаризації н.п. Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово, де мають бути відведені важке озброєння та техніка.

Українська сторона наголосила, що виконання політичного блоку питань Мінських угод є можливим виключно за умови виконання наступних пунктів:

розпуск квазіугруповань "Л/ДНР", повне припинення вогню;

забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;

розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення;

забезпечення роботи Центральної Виборчої Комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону".

Деталі: У повідомленні Оліфер також наголошується, що НЗФ ОРДЛО всупереч домовленостям обстрілюють зону вздовж всієї лінії зіткнення, у тому числі територію розведення сил та засобів.

Крім того, патрулям СММ ОБСЄ систематично перешкоджають доступ до окупованих територій.

Що було раніше: 15 жовтня спецпредставник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік повідомив, що Тристороння контактна група не змогла узгодити новий графік розведення сил у Петрівському і Золотому.

Нагадаємо:

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.

7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.

У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.

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