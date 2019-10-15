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На переговорах в Мінську не змогли домовитись про розведення сил – ОБСЄ

Вівторок, 15 жовтня 2019, 18:57
На переговорах в Мінську не змогли домовитись про розведення сил – ОБСЄ

Тристороння контактна група наразі не змогла узгодити новий графік розведення сил в Петровському і Золотому.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на спецпредставника ОБСЄ на переговорах Мартіна Сайдіка

Пряма мова: "На жаль, сторонам не вдалося виконати розведення сил в Петровському і Золотому, яке було узгоджено на минулій зустрічі контактної групи. Проте сторони підтвердили намір розвести сили на пілотних ділянках. Я сподіваюся, що вони зроблять це в майбутньому".

Деталі: При цьому він заявив, що контактній групі не вдалося узгодити новий графік розведення.

Пряма мова: "Графік обговорювався, але сторони консенсусу не досягли", - сказав Сайдік.

Нагадаємо: 

  • Згідно з Мінськими домовленостями, розведення сил і засобів на лінії розмежування може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом 7 діб.
  • За даними штабу ООС, українською стороною вжито усіх необхідних заходів для того, щоб відведення сил і засобів не послабило оборонних  можливостей українських підрозділів на визначеній ділянці лінії розмежування. 
  • 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.
  • 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведеннясил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське. 

Знати більше: 

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Теми: ДонбасМінські угодиОРДЛОРозведення силОБСЄ
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