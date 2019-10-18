Рябошапка: зареєстровано ще три провадження, де може фігурувати Пашинський

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П'ятниця, 18 жовтня 2019, 00:20

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що на цьому тижні Генпрокуратура зареєструвала три кримінальні провадження, де може фігурувати колишній нардеп Сергій Пашинський. 

Джерело: виступ Рябошапки в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова: "І лише на цьому тижні було зареєстровано Генеральною прокуратурою щонайменше три кримінальні провадження, де може фігурувати так само цей колишній народний депутат. 

І крім того, ще є достатньо матеріалів у органів досудового розслідування, зокрема у НАБУ, які теж розслідуються, і в яких теж може бути фігурантом цей колишній народний депутат. Так що достатньо багато дій, які можуть бути інкриміновані теж у вигляді підозри і які можуть стати підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності у майбутньому".

Деталі:  Генпрокурор наголосив на тому, що його відомство не орієнтовано на політичні розправи, а підозри висуваються представникам різних політичних сил. 

Передісторія:

  • 31 грудня 2016 року Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області поранив із пістолета громадянина Хімікуса. Депутат заявив, що напав саме Хімікус, хоча той стверджував зворотне.
  • 26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила справу про стрілянину за участю Пашинського, заявляючи, що не виявила в його діях складу злочину.
  • 4 жовтня слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру Пашинському у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.
  • 7 жовтня Печерський суд Києва обрав Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
  • Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги захисту арештованого екс-нардепа Сергія Пашинського на 18 жовтня у зв'язку з питанням про підслідність справи.

Українська правда

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Теми: Пашинський Рябошапка ДБР суд


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