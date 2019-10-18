Рябошапка: зареєстровано ще три провадження, де може фігурувати Пашинський

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що на цьому тижні Генпрокуратура зареєструвала три кримінальні провадження, де може фігурувати колишній нардеп Сергій Пашинський.

Джерело: виступ Рябошапки в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова: "І лише на цьому тижні було зареєстровано Генеральною прокуратурою щонайменше три кримінальні провадження, де може фігурувати так само цей колишній народний депутат.

І крім того, ще є достатньо матеріалів у органів досудового розслідування, зокрема у НАБУ, які теж розслідуються, і в яких теж може бути фігурантом цей колишній народний депутат. Так що достатньо багато дій, які можуть бути інкриміновані теж у вигляді підозри і які можуть стати підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності у майбутньому".

Деталі: Генпрокурор наголосив на тому, що його відомство не орієнтовано на політичні розправи, а підозри висуваються представникам різних політичних сил.

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