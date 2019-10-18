Рябошапка: зарегистрировано еще три производства, где может фигурировать Пашинский

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Пятница, 18 октября 2019, 00:20

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что на этой неделе Генпрокуратура зарегистрировала три уголовных производства, где может фигурировать бывший нардеп Сергей Пашинский.

Источник: выступление Рябошапки в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "И только на этой неделе было зарегистрировано Генеральной прокуратурой по меньшей мере три уголовных производства, где может фигурировать также этот бывший народный депутат.

И кроме того, еще есть достаточно материалов в органах предварительного расследования, в частности в НАБУ, которые тоже расследуются, и в которых тоже может быть фигурантом этот бывший народный депутат. Так что достаточно много действий, которые могут быть инкриминируемые тоже в виде подозрения, которые могут стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности в будущем ".

Детали: Генпрокурор отметил, что его ведомство не ориентировано на политические расправы, а подозрения выдвигаются представителям разных политических сил.

Предыстория:

  • 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области ранил из пистолета гражданина Химикуса. Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.
  • 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
  • 4 октября следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
  • 7 октября Печерский суд Киева избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
  • Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы защиты арестованного экс-нардепа Сергея Пашинского на 18 октября в связи с вопросом о подследственности дела.

Украинская правда

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Темы: Пашинский Рябошапка ГБР суд


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