Рябошапка: зарегистрировано еще три производства, где может фигурировать Пашинский

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что на этой неделе Генпрокуратура зарегистрировала три уголовных производства, где может фигурировать бывший нардеп Сергей Пашинский.

Источник: выступление Рябошапки в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "И только на этой неделе было зарегистрировано Генеральной прокуратурой по меньшей мере три уголовных производства, где может фигурировать также этот бывший народный депутат.

И кроме того, еще есть достаточно материалов в органах предварительного расследования, в частности в НАБУ, которые тоже расследуются, и в которых тоже может быть фигурантом этот бывший народный депутат. Так что достаточно много действий, которые могут быть инкриминируемые тоже в виде подозрения, которые могут стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности в будущем ".

Детали: Генпрокурор отметил, что его ведомство не ориентировано на политические расправы, а подозрения выдвигаются представителям разных политических сил.

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