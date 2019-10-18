Порошенко відреагував на затримання Гладковського: Феєричне шоу

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П'ятниця, 18 жовтня 2019, 16:24

П’ятий президент Петро Порошенко вважає затримання колишнього першого заступника секретаря Ради Національної безпеки та оборони та його близького соратника Олега Гладковського "феєричним видовищем" нової влади.

Джерело: Facebook-сторінка Порошенка

Дослівно: "Ще з римських часів популісти при владі завжди керують за принципом "хліба й видовищ". Коли недодають хліба, то годують шоу. Феєричними затриманнями можна зривати оплески, але до першого антракту, коли глядачі побачать, що в театральному буфеті – порожньо".

Деталі: Порошенко натякає на "порожній" бюджет 2020, який 18 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні. Він розповів, що наразі економіка країни в кращому стані, ніж кілька років тому, існує значно більше можливостей.

Що було раніше: 17 жовтня НАБУ затримало Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

18 жовтня Гладковському повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1 (декларування недостовірної інформації).

Гладковському може загрожувати покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

19 жовтня йому планують обрати запобіжний захід.

Чому це важливо: Дана підозра не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.

У фабулі тієї справи йдеться, що власники кількох фірм разом із посадовцями РНБО, Міноборони, "Укроборонпрому", державних оборонних заводів та "Кузні на Рибальському" заволоділи бюджетними коштами "орієнтовно у розмірі 250 мільйонів гривень".

Детальніше читайте: "#Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців потому"

Передісторія:

  • 17 жовтня прес-служба корпорації "Богдан" заявила, що Гладковський повинен був вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю, а не намагався залишити Україну.
  • Пізніше в прес-службі корпорації "Богдан" заявили, що її президент, екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський після затримання оголосив голодування.

Українська правда

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Теми: Порошенко Гладковський скандал НАБУ


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