Порошенко відреагував на затримання Гладковського: Феєричне шоу
П’ятий президент Петро Порошенко вважає затримання колишнього першого заступника секретаря Ради Національної безпеки та оборони та його близького соратника Олега Гладковського "феєричним видовищем" нової влади.
Джерело: Facebook-сторінка Порошенка
Дослівно: "Ще з римських часів популісти при владі завжди керують за принципом "хліба й видовищ". Коли недодають хліба, то годують шоу. Феєричними затриманнями можна зривати оплески, але до першого антракту, коли глядачі побачать, що в театральному буфеті – порожньо".
Деталі: Порошенко натякає на "порожній" бюджет 2020, який 18 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні. Він розповів, що наразі економіка країни в кращому стані, ніж кілька років тому, існує значно більше можливостей.
Що було раніше: 17 жовтня НАБУ затримало Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).
18 жовтня Гладковському повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1 (декларування недостовірної інформації).
Гладковському може загрожувати покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
19 жовтня йому планують обрати запобіжний захід.
Чому це важливо: Дана підозра не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.
У фабулі тієї справи йдеться, що власники кількох фірм разом із посадовцями РНБО, Міноборони, "Укроборонпрому", державних оборонних заводів та "Кузні на Рибальському" заволоділи бюджетними коштами "орієнтовно у розмірі 250 мільйонів гривень".
Детальніше читайте: "#Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців потому"
Передісторія:
- 17 жовтня прес-служба корпорації "Богдан" заявила, що Гладковський повинен був вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю, а не намагався залишити Україну.
- Пізніше в прес-службі корпорації "Богдан" заявили, що її президент, екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський після затримання оголосив голодування.
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