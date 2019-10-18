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Порошенко отреагировал на задержание Гладковского: Феерическое шоу

Пятница, 18 октября 2019, 16:24
Порошенко отреагировал на задержание Гладковского: Феерическое шоу

Пятый президент Петр Порошенко считает задержание бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны и его близкого соратника Олега Гладковского "феерическим зрелищем" новой власти.

Источник: Facebook-страница Порошенко

Дословно: "Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по правилу "хлеба и зрелищ". Когда недодают хлеба, то кормят шоу. Феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но к первому антракту, зрители увидят, что в театральном буфете - пусто".

Детали: Порошенко намекает на "пустой" бюджет-2020, который 18 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении. Он рассказал, что сейчас экономика страны в лучшем состоянии, чем несколько лет назад, существует гораздо больше возможностей.

Что было раньше: 17 октября НАБУ задержало Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации).

Гладковскому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

19 октября ему планируют избрать меру пресечения.

Почему это важно: Это подозрение не связано со скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковский и его сын Игорь.

В фабуле этого дела говорится, что владельцы нескольких фирм вместе с должностными лицами СНБО, Минобороны, "Укроборонпрома", государственных оборонных заводов и "Кузни на Рыбацком" завладели бюджетными средствами "ориентировочно в размере 250 млн гривен".

Детальнее читайте: "#Свинарчуків_за_ґрати! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя"

Предыстория:

  • Пресс-служба корпорации "Богдан" заявила, что Гладковский должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не пытался покинуть Украину.
  • Позже в пресс-службе корпорации "Богдан" заявили, что ее президент, экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский после задержания детективами НАБУ объявил голодовку.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоГладковскийскандалНАБУ
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