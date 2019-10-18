Рада регистрирует сразу три представления на Дубневича – генпрокурор

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что на этапе регистрации в Верховной Раде сейчас находится три представления в адрес народного депутата Ярослава Дубневича.

Источник: Интерфакс Украина

Детали: Рада зарегистрирует представление о разрешении на привлечение к ответственности, представление о задержании и представление о взятии Дубневича под стражу.

По словам Рябошапки, вчера представления были направлены в парламент и теперь "должны быть расписаны на соответствующие комитеты".

Что было ранее: 17 октября Рябошапка направил в Раду представление, по которому нардепы должны дать согласие на привлечение Дубневича к уголовной ответственности.

НАБУ собрало достаточно доказательств для вручения Дубневичу подозрения по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Справка: Дубневич - народный депутат трех созывов Верховной Рады. В 2019 году, как и в 2014 г., попал в Раду по мажоритарной системе в округе №120. Сейчас он член депутатской группы "За майбутнє".

В 2014 году он был членом фракции "Блок Петра Порошенко" и главой комитета Рады по вопросам транспорта.

Напомним: