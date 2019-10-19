Суд продовжить обирати Гладковському запобіжний захід у суботу

Спеціальна антикорупційна прокуратура просить взяти Гладковського під варту на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів 782 гривень.

"Суд оголошує перерву до 12 години 19 жовтня 2019 року", - оголосив суддя.

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському.

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