Суд продовжить обирати Гладковському запобіжний захід у суботу

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Субота, 19 жовтня 2019, 02:48

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському.

Джерело: судове засідання

"Суд оголошує перерву до 12 години 19 жовтня 2019 року", - оголосив суддя.

Спеціальна антикорупційна прокуратура просить взяти Гладковського під варту на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів 782 гривень.

Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців потому

Нагадаємо:

  • 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК).
  • Прес-служба корпорації "Богдан" заявила, що Гладковський мав вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю і не намагався залишити Україну.
  • Сам Гладковський назвав незаконним своє затримання та "на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів" оголосив голодування.
  • П’ятий президент Петро Порошенко назвав затримання Гладковського, його близького соратника, "феєричним видовищем" нової влади.
  • 18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру Гладковському у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства під час здійснення тендерних закупівель.
  • Підозра не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.

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Теми: Гладковський суд


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