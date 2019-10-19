Суд объявил перерыв в деле по Гладковскому

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Суббота, 19 октября 2019, 02:48

Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в деле в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Источник: судебное заседание

Заседание продолжится в 12:00 19 октября.

Специальная антикоррупционная прокуратура просит взять Гладковского под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов 782 гривен.

Напомним:

  • 17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).
  • Пресс-служба корпорации "Богдан" заявила, что Гладковський имел вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель и не пытался покинуть Украину.
  • Сам Гладковський назвал незаконным свое задержание и "в знак протеста против произвола правоохранительных органов" объявил голодовку .
  • Пятый президент Петр Порошенко назвал задержание Гладковского, его близкого соратника, " феерическим зрелищем " новой власти.
  • 18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение ГЛАДКОВСКАЯ в злоупотреблении властью, недостоверное декларирование и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
  • Подозрение не связана с скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковський и его сын Игорь.

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Темы: Гладковский суд


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