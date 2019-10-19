Суд продолжит выбирать Гладковскому меру пресечения в субботу
Суббота, 19 октября 2019, 02:48
Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в в заседании относительно избрания меры пресечения бывшему первому замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.
Источник: судебное заседание
"Суд объявляет перерыв до 12:00 19 октября 2019 года", - объявил судья.
Специальная антикоррупционная прокуратура просит взять Гладковского под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов 782 гривен.
Напомним:
- 17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).
- Пресс-служба корпорации "Богдан" заявила, что Гладковський имел вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель и не пытался покинуть Украину.
- Сам Гладковський назвал незаконным свое задержание и "в знак протеста против произвола правоохранительных органов" объявил голодовку .
- Пятый президент Петр Порошенко назвал задержание Гладковского, его близкого соратника, " феерическим зрелищем " новой власти.
- 18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение ГЛАДКОВСКАЯ в злоупотреблении властью, недостоверное декларирование и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
- Подозрение не связана с скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковський и его сын Игорь.