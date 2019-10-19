Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в деле в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Источник: судебное заседание

Заседание продолжится в 12:00 19 октября.

Специальная антикоррупционная прокуратура просит взять Гладковского под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов 782 гривен.

Напомним: