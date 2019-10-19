Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в в заседании относительно избрания меры пресечения бывшему первому замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.

Источник: судебное заседание

"Суд объявляет перерыв до 12:00 19 октября 2019 года", - объявил судья.

Специальная антикоррупционная прокуратура просит взять Гладковского под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов 782 гривен.

Напомним: