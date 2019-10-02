У Львові та Харкові теж протестували проти "формули Штайнмаєра"

У Харкові та Львові представники націоналістичних організацій влаштували акції протесту проти погодження владою "формули Штайнмаєра".

Джерело: Hromadske, Facebook-сторінка "Національний корпус Львів"

Деталі: У Харкові активісти пікетували обласне управління СБУ та написали звернення до Служби безпеки про притягнення до відповідальності Леоніда Кучми, другого президента та учасника Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

У Харкові протестували проти "формули Штайнмаєра" Hromadske

На акції були помічені прапори "Фрайкора", "Національних дружин" та "Демократичної сокири".

У Львові на протест вийшли представники Національного корпусу. Учасники акції також пікетували обласне управління СБУ.

Нагадаємо:

1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.

Одразу після брифінгу Зеленського націоналісти заявили про державну зраду та "безстрокову акцію проти капітуляції".

Після оголошення президентом про погодження "формули Штайнмаєра" на Майдані Незалежності мітингували проти її імплементації.

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