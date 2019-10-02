У Львові та Харкові теж протестували проти "формули Штайнмаєра"

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Середа, 2 жовтня 2019, 03:55

У Харкові та Львові представники націоналістичних організацій влаштували акції протесту проти погодження владою "формули Штайнмаєра".

Джерело: Hromadske, Facebook-сторінка "Національний корпус Львів"

Деталі: У Харкові активісти пікетували обласне управління СБУ та написали звернення до Служби безпеки про притягнення до відповідальності Леоніда Кучми, другого президента та учасника Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. 

 
У Харкові протестували проти "формули Штайнмаєра"
Hromadske

На акції були помічені прапори "Фрайкора", "Національних дружин" та "Демократичної сокири".

У Львові на протест вийшли представники Національного корпусу. Учасники акції також пікетували обласне управління СБУ.

Нагадаємо:

  • 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.
  • Одразу після брифінгу Зеленського націоналісти заявили про державну зраду та "безстрокову акцію проти капітуляції".
  • Після оголошення президентом про погодження "формули Штайнмаєра" на Майдані Незалежності мітингували проти її імплементації.

Передісторія:

  • 20 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко розкрив текст домовленості, яка замінила "формулу Штайнмаєра".  
  • У цьому документі йдеться, що закон про особливий статус застосовується на тимчасових умовах з моменту проведення виборів на Донбасі, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам.
  • Пристайко наголосив, що у новому формулюванні немає жодних ідей про кордон, про наявність чи відсутність збройних формувань.

Українська правда

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Теми: формула Штайнмайера Національні дружини націоналісти Мінські угоди Зеленський


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