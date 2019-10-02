Парламент Нідерландів хоче розслідувати "роль України" в катастрофі MH17, уряд – проти

У Палаті представників парламенту Нідерландів вимагають розслідувати "роль України" в трагедії рейсу MH17, який був збитий у 2014 році над Донецькою областю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

У нижній палаті парламенту у вівторок ввечері пройшли дебати щодо пропозиції партій Християнсько-демократичний заклик (CDA) і соціалістів (SP) провести розслідування причин, через які Україна не закрила повітряний простір над Донбасом під час бойових дій.

"Всі присутні на дебатах з цього питання сторони підтримали пропозицію Християнсько-демократичного заклику і Соціалістичної партії", - зазначає телеканал.

Депутат від CDA Кріс ван Дам під час дебатів заявив, що "час іде, спогади зникають, дані губляться". Він заявив, що це також важливо для родичів загиблих, які повинні знати "чи можна було цьому запобігти".

Глава МЗС Нідерландів Стефан Блок заявив, що уряд не має причин для такого розслідування. "Ми не бачимо ніяких причин для цього на законних підставах", - сказав він.

За словами Блока, таке розслідування не просте завдання, тому що також необхідна співпраця Росії. "Мова йде також про їх повітряний простір", - сказав він, додавши, що не заперечує проти того, щоб вивчити можливість такого розслідування.

Блок також заявив депутатам, що він не контактував із російським колегою Сергеєм Лавровим з моменту обміну полоненими між Україною та РФ. Він також сказав, що не обговорював з Москвою Володимира Цемаха, який є одним з ключових свідків у справі MH17, і який був виданий в Росію.

Блок заявив, що чекає "слушного моменту для такої розмови, а поки консультується з прокуратурою та міжнародною слідчою командою JIT".

Нідерланди просили Україну не видавати Цемаха Росії, але встигли допитати, поки він перебував у Києві.

Відзначимо, що заклики про розслідування ролі України вже звучали в парламенті Нідерландів в 2018 році. Тоді партії CDA і SP, що знаходилися в опозиції, виступили за те, щоб відповідальність за катастрофу поклали частково і на Україну. Зараз CDA входить в правлячу коаліцію з партією прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

У 2015 році Рада безпеки Нідерландів вже виносила рішення, що Україна повинна була закрити свій повітряний простір, і тоді б рейс MH17 вибрав інший маршрут в Куала-Лумпур.

Нагадаємо, Об'єднана слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").

Суд над підозрюваними у збитті малайзійського "Боїнга" розпочнеться у березні 2020 року.

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