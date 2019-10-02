"Слуга народу" подала 18 кандидатур до складу ЦВК
Фракція "Слуга народу" подала президенту Володимиру Зеленському пропозиції щодо 18 кандидатур до персонального складу Центральної виборчої комісії.
Джерело: відповідь Офісу президента на запит Громадянської мережі ОПОРА.
Деталі: Згідно з відповіддю, "Слуга народу" подала свій список президенту ще 14 вересня.
Фракція просить розглянути при призначенні на посади членів ЦВК такі кандидатури:
- Боярчук Оксану Борисівну;
- Волошина Юрія Олексійовича;
- Гатаулліну Олену Аухатівну;
- Гетьмана Євгена Анатолійовича;
- Греня Віталія Вячеславовича;
- Діденка Олега Миколайовича;
- Євстігнєєва Андрія Сергійовича;
- Єфремову Ірину Олексіївну;
- Камінську Наталію Василівну;
- Кармазу Олександру Олександрівну;
- Квашу Оксану Олександрівну;
- Любченка Павла Миколайовича;
- Махніцьку Катерину Григорівну;
- Орлова Валентина Валентиновича;
- Перепелюка Володимира Григоровича;
- Плукаря Віталія Володимировича;
- Постівого Сергія Олександровича;
- Фрицького Юрія Олеговича.
П’ятеро з перелічених осіб – Олег Діденко, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Катерина Махніцька та Віталій Плукар – були членами попереднього складу ЦВК.
Що було раніше: 24 вересня стало відомо, що фракції "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Голос", ВО "Батьківщина" подали президенту свої кандидатури до ЦВК.
Згідно з відповіддю Офісу президента, пропозиції "Слуги народу" і "За майбутнє" станом на 20 вересня в ОП зареєстровані не були. При цьому у "Слузі народу" переконували, що свої кандидатури подали одні з перших.
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Чому Зеленський розпускає ЦВК?
Передісторія:
- 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії, за проект постанови №2127 проголосував 341 депутат.
- Центральну виборчу комісію оновили рік тому: 20 вересня 2018 року Верховна Рада 8 скликання звільнила 13 із 15 членів ЦВК й призначила до комісії 14 нових членів за поданням тодішнього президента Петра Порошенка. Цьому передували докори громадськості за те, що ЦВК не оновлюють в строки.
- 9 вересня 2019 року новий президент Володимир Зеленський направив Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.
- Центральна виборча комісія відкинула звинувачення Зеленського й назвала свій розпуск політично вмотивованим рішенням.
- 1 жовтня спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що президент Володимир Зеленський на два тижні прострочив внесення нового складу ЦВК.