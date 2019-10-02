"Слуга народу" подала 18 кандидатур до складу ЦВК

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Середа, 2 жовтня 2019, 14:20

Фракція "Слуга народу" подала президенту Володимиру Зеленському пропозиції щодо 18 кандидатур до персонального складу Центральної виборчої комісії. 

Джерело: відповідь Офісу президента на запит Громадянської мережі ОПОРА.

Деталі: Згідно з відповіддю, "Слуга народу" подала свій список президенту ще 14 вересня.   

Фракція просить розглянути при призначенні на посади членів ЦВК такі кандидатури: 

  1. Боярчук Оксану Борисівну;
  2. Волошина Юрія Олексійовича;
  3. Гатаулліну Олену Аухатівну;
  4. Гетьмана Євгена Анатолійовича;
  5. Греня Віталія Вячеславовича;
  6. Діденка Олега Миколайовича;
  7. Євстігнєєва Андрія Сергійовича;
  8. Єфремову Ірину Олексіївну;
  9. Камінську Наталію Василівну;
  10. Кармазу Олександру Олександрівну;
  11. Квашу Оксану Олександрівну;
  12. Любченка Павла Миколайовича;
  13. Махніцьку Катерину Григорівну;
  14. Орлова Валентина Валентиновича;
  15. Перепелюка Володимира Григоровича;
  16. Плукаря Віталія Володимировича;
  17. Постівого Сергія Олександровича;
  18. Фрицького Юрія Олеговича. 

П’ятеро з перелічених осіб – Олег Діденко, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Катерина Махніцька та Віталій Плукар – були членами попереднього складу ЦВК.

Що було раніше: 24 вересня стало відомо, що фракції "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Голос", ВО "Батьківщина" подали президенту свої кандидатури до ЦВК.

Згідно з відповіддю Офісу президента, пропозиції "Слуги народу" і "За майбутнє" станом на 20 вересня в ОП зареєстровані не були. При цьому у "Слузі народу" переконували, що свої кандидатури подали одні з перших.

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Чому Зеленський розпускає ЦВК?

Передісторія:

  • 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії, за проект постанови №2127 проголосував 341 депутат.
  • Центральну виборчу комісію оновили рік тому: 20 вересня 2018 року Верховна Рада 8 скликання звільнила 13 із 15 членів ЦВК й призначила до комісії 14 нових членів за поданням тодішнього президента Петра Порошенка. Цьому передували докори громадськості за те, що ЦВК не оновлюють в строки.
  • 9 вересня 2019 року новий президент Володимир Зеленський направив Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.
  • Центральна виборча комісія відкинула звинувачення Зеленського й назвала свій розпуск політично вмотивованим рішенням.
  • 1 жовтня спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що президент Володимир Зеленський на два тижні прострочив внесення нового складу ЦВК.

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Теми: Слуга народу ЦВК


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