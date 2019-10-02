"Слуга народу" подала 18 кандидатур до складу ЦВК

Фракція "Слуга народу" подала президенту Володимиру Зеленському пропозиції щодо 18 кандидатур до персонального складу Центральної виборчої комісії.

Джерело: відповідь Офісу президента на запит Громадянської мережі ОПОРА.

Деталі: Згідно з відповіддю, "Слуга народу" подала свій список президенту ще 14 вересня.

Фракція просить розглянути при призначенні на посади членів ЦВК такі кандидатури:

Боярчук Оксану Борисівну; Волошина Юрія Олексійовича; Гатаулліну Олену Аухатівну; Гетьмана Євгена Анатолійовича; Греня Віталія Вячеславовича; Діденка Олега Миколайовича; Євстігнєєва Андрія Сергійовича; Єфремову Ірину Олексіївну; Камінську Наталію Василівну; Кармазу Олександру Олександрівну; Квашу Оксану Олександрівну; Любченка Павла Миколайовича; Махніцьку Катерину Григорівну; Орлова Валентина Валентиновича; Перепелюка Володимира Григоровича; Плукаря Віталія Володимировича; Постівого Сергія Олександровича; Фрицького Юрія Олеговича.

П’ятеро з перелічених осіб – Олег Діденко, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Катерина Махніцька та Віталій Плукар – були членами попереднього складу ЦВК.

Що було раніше: 24 вересня стало відомо, що фракції "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Голос", ВО "Батьківщина" подали президенту свої кандидатури до ЦВК.

Згідно з відповіддю Офісу президента, пропозиції "Слуги народу" і "За майбутнє" станом на 20 вересня в ОП зареєстровані не були. При цьому у "Слузі народу" переконували, що свої кандидатури подали одні з перших.

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