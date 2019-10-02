В Міноборони розповіли про деталі розведення військ на Донбасі

Міністерство оборони оприлюднило роз’яснення щодо розведення сил на Донбасі.

Відповідне повідомленні опубліковане на сайті Міноборони у середу.

Вказується, що процес розведення військ дозволить створити ділянки безпеки для роботи міжнародних гуманітарних і безпекових організацій, а також дасть змогу провести розмінування територій.

"Розведення відбувається на відстань 1 км від лінії розмежування та є дзеркальним, тобто таким що має здійснюватися обома сторонами. Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи: перший етап – відведення особового складу з обох сторін, другий – демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.

Якщо зазначені умови не виконуються, процес розведення військ припиняється.

В Міноборони нагадали, що наразі у Станиці Луганській завершився перший етап розведення, і триває процес демонтажу інженерних споруд. Наступними ділянками розведення стануть населені пункти Золоте та Петрівське.

"При плануванні процесу розведення командуванням Збройних Сил України було враховано різні сценарії розвитку подій. Зокрема, у разі, якщо російсько-окупаційні війська ігноруватимуть домовленості і спробують повернутися на раніше займані позиції, українські військовослужбовці діятимуть адекватно", - заявили в Міноборони.

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