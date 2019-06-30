Розведення сил у Станиці Луганській завершено – ОБСЄ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ отримала повідомлення з двох сторін про завершення розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської.
Про це йдеться в оперативному звіті місії у неділю.
"29 червня СММ отримала ноту від Міністерства закордонних справ України, у якій повідомляється про те, що розведення сил і засобів Збройними силами України на узгодженій ділянці розведення в районі Станиці Луганської завершено", - йдеться в повідомленні.
Крім того, 30 червня місія отримала лист від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Луганської області, у якому повідомляється про те, що вони завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці розведення в районі Станиці Луганської.
Зазначається, що 26 червня СММ зафіксувала, що процес розведення сил і засобів розпочався, коли особовий склад ЗСУ та члени збройних формувань залишали їхні крайні передові позиції разом з озброєнням та виходили за межі ділянки розведення.
"У подальшому упродовж кількох днів, за спостереженнями місії, Збройні сили України та збройні формування залишили інші позиції на ділянці розведення", - йдеться у звіті.
Спостерігачі також зауважили, що в межах ділянки розведення Збройні сили України почали проводити роботи з демонтажу передових фортифікаційних споруд та розмінування, а члени збройних формувань проводили роботи з демонтажу укриття, а також прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення та почали облаштовувати нову контрольно-пропускну інфраструктуру за межами ділянки розведення.
"Наразі на ділянці розведення спостерігається спокійна та стабільна ситуація. СММ і далі активно спостерігатиме за ситуацією та повідомлятиме про результати спостереження", - йдеться у звіті.
Нагадаємо:
- 26 червня штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.
- У штабі наголосили, що відведення українських підрозділів у Станиці Луганській не послаблює оборонні можливості українських військових на цій ділянці.
- Російське видання ТАСС, посилаючись на представників незаконного збройного формування "ЛНР", повідомило, що бойовики також розпочали розведення сил і засобів на ділянці номер один "Станиця Луганська".
- 27 червня штаб ООС повідомив, що в районі Станиці Луганської російсько-окупаційні війська завершили перший етап відведення своїх підрозділів – відійшли від пішохідного мосту.
- 28 червня Луганщину відвідав представник України у ТКГ Леонід Кучма, який спостерігав за виконанням процесу розведення військ у Станиці Луганській.
- 29 червня Кучма заявив, що, за попередніми даними, війська з російської сторони з району Станиці Луганської були відведені, однак СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт.
- 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках фронту - у районі Золотого, Станиці Луганської на ділянці Петрівське-Богданівка, якщо там протягом певного періоду не буде обстрілів.
- Українська армія і бойовики в районі КПВВ повинні відійти від займаних позицій на 1 кілометр углиб.