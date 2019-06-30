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Розведення сил у Станиці Луганській завершено – ОБСЄ

Неділя, 30 червня 2019, 20:09
Розведення сил у Станиці Луганській завершено – ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ отримала повідомлення з двох сторін про завершення розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської.

Про це йдеться в оперативному звіті місії у неділю.

"29 червня СММ отримала ноту від Міністерства закордонних справ України, у якій повідомляється про те, що розведення сил і засобів Збройними силами України на узгодженій ділянці розведення в районі Станиці Луганської завершено", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 30 червня місія отримала лист від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Луганської області, у якому повідомляється про те, що вони завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці розведення в районі Станиці Луганської.

Зазначається, що 26 червня СММ зафіксувала, що процес розведення сил і засобів розпочався, коли особовий склад ЗСУ та члени збройних формувань залишали їхні крайні передові позиції разом з озброєнням та виходили за межі ділянки розведення.

"У подальшому упродовж кількох днів, за спостереженнями місії, Збройні сили України та збройні формування залишили інші позиції на ділянці розведення", - йдеться у звіті.

Спостерігачі також зауважили, що в межах ділянки розведення Збройні сили України почали проводити роботи з демонтажу передових фортифікаційних споруд та розмінування, а члени збройних формувань проводили роботи з демонтажу укриття, а також прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення та почали облаштовувати нову контрольно-пропускну інфраструктуру за межами ділянки розведення.

"Наразі на ділянці розведення спостерігається спокійна та стабільна ситуація. СММ і далі активно спостерігатиме за ситуацією та повідомлятиме про результати спостереження", - йдеться у звіті.

Нагадаємо:

  • 26 червня штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.
  • У штабі наголосили, що відведення українських підрозділів у Станиці Луганській не послаблює оборонні можливості українських військових на цій ділянці.
  • Російське видання ТАСС, посилаючись на представників незаконного збройного формування "ЛНР", повідомило, що бойовики також розпочали розведення сил і засобів на ділянці номер один "Станиця Луганська".
  • 27 червня штаб ООС повідомив, що в районі Станиці Луганської російсько-окупаційні війська завершили перший етап відведення своїх підрозділів – відійшли від пішохідного мосту.
  • 28 червня Луганщину відвідав представник України у ТКГ Леонід Кучма, який спостерігав за виконанням процесу розведення військ у Станиці Луганській. 
  • 29 червня Кучма заявив, що, за попередніми даними, війська з російської сторони з району Станиці Луганської були відведені, однак СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт.
  • 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках фронту - у районі Золотого, Станиці Луганської на ділянці Петрівське-Богданівка, якщо там протягом певного періоду не буде обстрілів. 
  • Українська армія і бойовики в районі КПВВ повинні відійти від займаних позицій на 1 кілометр углиб.

Українська правда

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Теми: ОБСЄОб'єднані сили на ДонбасіЛуганська областьРозведення силДонбас
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