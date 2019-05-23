САП оскаржує застави для фігурантів справи про квартири Нацгвардії

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржують запобіжні заходи підозрюваним у справі про обмін квартир Національної гвардії.

У повідомленні САП імена не називаються, але йдеться про гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду та підприємця-оцінювача Алісу Гринчук, які фігурують у справі екс-керівника Нацгвардії Юрія Аллерова.

17 травня слідчий суддя Солом’янського райсуду Києва відмовив НАБУ у взятті під варту директора будівельної компанії та оцінювача з заставою в 75 млн грн та 7 млн грн, а призначив заставу у 2 млн та 1,5 млн грн відповідно.

Прокурори САП подали апеляції на ці запобіжні заходи до Київського апеляційного суду.

"Підставою для оскарження рішення суду першої інстанції стало зокрема те, що розмір застави, застосованого до директора будівельної компанії, явно не відповідає його матеріальному становищу, оскільки вартість лише одного належного йому автомобіля складає приблизно 10 млн грн", – пояснює прокуратура.

Розгляд апеляційної скарги прокурора на рішення Солом’янського суду відбудеться у Київському апеляційному суді 24 травня о 09:30.

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