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САП оскаржує застави для фігурантів справи про квартири Нацгвардії

Четвер, 23 травня 2019, 11:00

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржують запобіжні заходи підозрюваним у справі про обмін квартир Національної гвардії.

У повідомленні САП імена не називаються, але йдеться про гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду та підприємця-оцінювача Алісу Гринчук, які фігурують у справі екс-керівника Нацгвардії Юрія Аллерова.

17 травня слідчий суддя Солом’янського райсуду Києва відмовив НАБУ у взятті під варту директора будівельної компанії та оцінювача з заставою в 75 млн грн та 7 млн грн, а призначив заставу у 2 млн та 1,5 млн грн відповідно.

Прокурори САП подали апеляції на ці запобіжні заходи до Київського апеляційного суду.  

"Підставою для оскарження рішення суду першої інстанції стало зокрема те, що розмір застави, застосованого до директора будівельної компанії, явно не відповідає його матеріальному становищу, оскільки вартість лише одного належного йому автомобіля складає приблизно 10 млн грн", – пояснює прокуратура.

Розгляд апеляційної скарги прокурора на рішення Солом’янського суду відбудеться у Київському апеляційному суді 24 травня о 09:30.

Нагадаємо:

  • Генерал-полковник Юрій Аллеров, який командував Нацгвардією з 30 грудня 2015 року до 7 травня 2019 року, погодив заміну житлового комплексу для гвардійців, через що вони отримали житло не на елітному Печерську, а на околиці Києва.
  • НАБУ відкрило кримінальне провадження у грудні 2017 року.  
  • Затримали Юрія Аллерова, Олега Майбороду та Алісу Гринчук у травні 2019 року, коли Аллєрова вже зняли з посади. Їх підозрюють у привласненні 81 635 448 грн.
  • Майбороду суд відпустив під заставу у 2 мільйони гривень, Гринчук обрали запобіжний захід у вигляді 1,5 млн грн застави.  
  • Аллерову 17 травня присудили тримання під вартою до 12 липня з заставою у 4,8 млн грн. 20 травня він вийшов із-під варти.
  • САП також стверджує, що донька Аллерова Катерина Пустиннікова має подвійне громадянство – Росії й України – і більшу частину часу проживає в РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Нацгвардіякорупція
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