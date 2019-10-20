Рябошапка: Рада має відкоригувати закон про люстрацію

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Неділя, 20 жовтня 2019, 22:47

Генпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що Верховна Рада має відкоригувати чинний закон "Про очищення влади".

Джерело: інтерв'ю Рябошапки телеканалу ICTV, показане в неділю

Деталі: За словами генпрокурора, після рішення Європейського суду з прав людини на користь звільнених за цим законом чиновників є ризик, що велика частина звільнених прокурорів буде поновлена.

Пряма мова: "Через закон про люстрацію велика частина прокурорів була звільнена, але зараз є ризик того, що велика частина з них буде поновлена. Внаслідок рішення Європейського суду з прав людини, в якому було констатовано порушення Україною своїх зобов'язань в рамках Європейської конвенції про права людини".

"Я думаю, що парламент, в першу чергу, має прийняти рішення відносно чинного закону про очищення влади і відповідним чином його відкоригувати, щоб він відповідав європейським стандартам з дотримання прав людини".

Деталі: Водночас, говорячи про реформу прокуратури і атестацію прокурорів, Рябошапка підкреслив, що чисельність прокурорів буде зменшено відсотків на 25-30, оскільки українська правоохоронна система не потребує такої великої кількості прокурорів.

Коментуючи "бунт прокурорів", який піднімається через проведення реформи, генпрокурор заявив: "Це зрозумілий процес, оскільки люди виходять із зони комфорту. Друге – люди, які контролювали цих прокурорів тут, втрачають своїх людей в системі".

Передісторія:

  • 17 жовтня Європейський суд з прав людини у справі "Полях та інші проти України" ухвалив рішення про те, що звільнення державних службовців на підставі закону України "Про очищення влади" призвело до порушення їхніх прав.
  • Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський зареєстрував законопроект, що пропонує визнати закон про люстрацію таким, що втратив чинність. 
  • Закон "Про очищення влади" набув чинності у жовтні 2014 року, документом забороняється обіймати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.
  • До КСУ надійшло два подання від Верховного суду та одне подання - від 47 нардепів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Згодом суд об'єднав три подання в одне провадження. Розгляд справи триває.

Катерина Тищенко, УП

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Теми: Рябошапка Генпрокуратура люстрація


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