Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рябошапка: Рада має відкоригувати закон про люстрацію

Неділя, 20 жовтня 2019, 22:47

Генпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що Верховна Рада має відкоригувати чинний закон "Про очищення влади".

Джерело: інтерв'ю Рябошапки телеканалу ICTV, показане в неділю

Деталі: За словами генпрокурора, після рішення Європейського суду з прав людини на користь звільнених за цим законом чиновників є ризик, що велика частина звільнених прокурорів буде поновлена.

Пряма мова: "Через закон про люстрацію велика частина прокурорів була звільнена, але зараз є ризик того, що велика частина з них буде поновлена. Внаслідок рішення Європейського суду з прав людини, в якому було констатовано порушення Україною своїх зобов'язань в рамках Європейської конвенції про права людини".

"Я думаю, що парламент, в першу чергу, має прийняти рішення відносно чинного закону про очищення влади і відповідним чином його відкоригувати, щоб він відповідав європейським стандартам з дотримання прав людини".

Деталі: Водночас, говорячи про реформу прокуратури і атестацію прокурорів, Рябошапка підкреслив, що чисельність прокурорів буде зменшено відсотків на 25-30, оскільки українська правоохоронна система не потребує такої великої кількості прокурорів.

Коментуючи "бунт прокурорів", який піднімається через проведення реформи, генпрокурор заявив: "Це зрозумілий процес, оскільки люди виходять із зони комфорту. Друге – люди, які контролювали цих прокурорів тут, втрачають своїх людей в системі".

Передісторія:

  • 17 жовтня Європейський суд з прав людини у справі "Полях та інші проти України" ухвалив рішення про те, що звільнення державних службовців на підставі закону України "Про очищення влади" призвело до порушення їхніх прав.
  • Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський зареєстрував законопроект, що пропонує визнати закон про люстрацію таким, що втратив чинність. 
  • Закон "Про очищення влади" набув чинності у жовтні 2014 року, документом забороняється обіймати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.
  • До КСУ надійшло два подання від Верховного суду та одне подання - від 47 нардепів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Згодом суд об'єднав три подання в одне провадження. Розгляд справи триває.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: РябошапкаГенпрокуратуралюстрація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Рябошапка
Ексгенпрокурор Рябошапка хотів виїхати з України: завернули на кордоні
Вовк, Портнов і команда Зеленського впливали на зміну голови Ради суддів – ЗМІ
Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: