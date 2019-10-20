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Рябошапка: Рада должна откорректировать закон о люстрации

Воскресенье, 20 октября 2019, 22:47

Генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что Верховная Рада должна откорректировать действующий закон "Об очищении власти".

Источник: интервью Рябошапки телеканалу ICTV, показанное в воскресенье

Детали: По словам генпрокурора, после решения Европейского суда по правам человека в пользу уволенных по этому закону чиновников есть риск, что большая часть уволенных прокуроров будет возобновлена.

Прямая речь: "Из-за закона о люстрации большая часть прокуроров была уволена, но сейчас есть риск того, что большая часть из них будет возобновлена. Вследствие решения Европейского суда по правам человека, в котором было констатировано нарушение Украиной своих обязательств в рамках Европейской конвенции о правах человека".

"Я думаю, что парламент, в первую очередь, должен принять решение относительно действующего закона об очищении власти и соответствующим образом его откорректировать, чтобы он соответствовал европейским стандартам по соблюдению прав человека".

Детали: В то же время, говоря о реформе прокуратуры и аттестации прокуроров, Рябошапка подчеркнул, что численность прокуроров будет уменьшена процентов на 25-30, поскольку украинская правоохранительная система не нуждается в таком большом количестве прокуроров.

Комментируя "бунт прокуроров", который поднимается из-за проведения реформы, генпрокурор заявил: "Это понятный процесс, поскольку люди выходят из зоны комфорта. Второе - люди, которые контролировали этих прокуроров здесь, теряют своих людей в системе".

Предыстория:

  • 17 октября Европейский суд по правам человека по делу "Полях и другие против Украины" принял решение о том, что увольнение государственных служащих на основании закона Украины "Об очищении власти" привело к нарушению их прав.
  • Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский зарегистрировал законопроект, предлагающий признать закон о люстрации утратившим силу.
  • Закон "Об очистке власти" вступил в силу в октябре 2014 года, документом запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определены законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010-го по 22 февраля 2014 года.
  • В КСУ поступили два представления от Верховного суда и одно представление - от 47 нардепов о конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Позже суд объединил три представления в одно производство. Рассмотрение дела продолжается.

Катерина Тищенко, УП

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Темы: РябошапкаГенпрокуратуралюстрация
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