Рябошапка: Рада должна откорректировать закон о люстрации

Генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что Верховная Рада должна откорректировать действующий закон "Об очищении власти".

Источник: интервью Рябошапки телеканалу ICTV, показанное в воскресенье

Детали: По словам генпрокурора, после решения Европейского суда по правам человека в пользу уволенных по этому закону чиновников есть риск, что большая часть уволенных прокуроров будет возобновлена.

Прямая речь: "Из-за закона о люстрации большая часть прокуроров была уволена, но сейчас есть риск того, что большая часть из них будет возобновлена. Вследствие решения Европейского суда по правам человека, в котором было констатировано нарушение Украиной своих обязательств в рамках Европейской конвенции о правах человека".

"Я думаю, что парламент, в первую очередь, должен принять решение относительно действующего закона об очищении власти и соответствующим образом его откорректировать, чтобы он соответствовал европейским стандартам по соблюдению прав человека".

Детали: В то же время, говоря о реформе прокуратуры и аттестации прокуроров, Рябошапка подчеркнул, что численность прокуроров будет уменьшена процентов на 25-30, поскольку украинская правоохранительная система не нуждается в таком большом количестве прокуроров.

Комментируя "бунт прокуроров", который поднимается из-за проведения реформы, генпрокурор заявил: "Это понятный процесс, поскольку люди выходят из зоны комфорта. Второе - люди, которые контролировали этих прокуроров здесь, теряют своих людей в системе".

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