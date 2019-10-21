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За Гладковського внесли заставу

Понеділок, 21 жовтня 2019, 11:58
За Гладковського внесли заставу

За колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського внесли заставу у розмірі 10 623 130 грн. 

Джерело: таку інформацію "Українській правді" підтвердив адвокат Гладковського Руслан Волинець

Деталі: "5 канал" зазначає з посиланням на адвоката, що кошти перерахували рідні підозрюваного. 

За словами адвоката, Гладковського можуть відпустити 21-22 жовтня.

Нагадаємо:  

  • 19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав екс-першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.  
  • 18 жовтня Гладковському повідомили про підозру у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства під час здійснення тендерних закупівель.
  • Підозра не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.
  • 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК).

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Теми: ГладковськийГенпрокуратурасуд
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