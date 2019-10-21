За Гладковського внесли заставу

За словами адвоката, Гладковського можуть відпустити 21-22 жовтня.

Деталі : " 5 канал " зазначає з посиланням на адвоката, що кошти перерахували рідні підозрюваного.

За колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського внесли заставу у розмірі 10 623 130 грн.

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