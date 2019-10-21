За Гладковского внесли залог

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Понедельник, 21 октября 2019, 11:58

За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского внесли залог в размере 10 623 130 грн.

Источник: Такую информацию "5 каналу" подтвердил адвокат Гладковского Руслан Волынец

Детали: Отмечается, что средства перечислили родные подозреваемого.

По словам адвоката, Гладковского могут отпустить 21-22 октября.

Дополняется ...

Напомним: 

  • 19 октября Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10 623 130 грн.
  • 18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
  • Подозрение не связано с скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковський и его сын Игорь.
  • 17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).

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Темы: Гладковский Генпрокуратура суд


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