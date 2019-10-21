За Гладковского внесли залог

По словам адвоката, Гладковского могут отпустить 21-22 октября.

За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского внесли залог в размере 10 623 130 грн.

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