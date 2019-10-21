Про виступ у "Кварталі" з хором Верьовки домовлявся нардеп зі "Слуги народу"

Генеральний директор і художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець каже, що стосовно організації виступу із хором контактували через колишнього учасника "Кварталу 95", народного депутата "Слуги народу" Юрія Корявченкова.

Джерело: коментар Корінця "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Запропонував народний депутат Юрій Корявченков. Від нього контактували. Приїхала режисура "Кварталу". Вони сказали: "Ми хочемо щось таке українське, жартівливе". Показали цей текст. Я кажу: "Ви знаєте, тут стосовно хати – це неприємна ситуація". "Та ні, це всі стібуться, це інтернет. Усі стібуться, у тому числі й ми це робимо, це наша така програма, ми стібемося над усіма уже не один рік".

Що передувало: У коментарі УП генеральний директор Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив, що рішення співати з "Кварталом 95" про підпал будинку Гонтаревої, приймав він сам, і що йому за це соромно.

Нагадаємо: 44-річний актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков на прізвисько "Юзік" пройшов до парламенту від партії "Слуга народу" по мажоритарному округу в місті Кривий Ріг.

У команді Зеленського так характеризували актора: "Юрій Корявченков - беззмінний член студії Квартал 95, довгий час був адміністративним продюсером, виконавчим директором і поєднував це з акторською кар'єрою. У Юри дві освіти - за першою він інженер-електротехнік, а за другою економіст-підприємець".

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