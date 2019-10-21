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Про виступ у "Кварталі" з хором Верьовки домовлявся нардеп зі "Слуги народу"

Понеділок, 21 жовтня 2019, 13:58
Про виступ у Кварталі з хором Верьовки домовлявся нардеп зі Слуги народу
Дмитро Ларін, УП

Генеральний директор і художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець каже, що стосовно організації виступу із хором контактували через колишнього учасника "Кварталу 95", народного депутата "Слуги народу" Юрія Корявченкова.

Джерело: коментар Корінця "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Запропонував народний депутат Юрій Корявченков. Від нього контактували. Приїхала режисура "Кварталу". Вони сказали: "Ми хочемо щось таке українське, жартівливе". Показали цей текст. Я кажу: "Ви знаєте, тут стосовно хати – це неприємна ситуація". "Та ні, це всі стібуться, це інтернет. Усі стібуться, у тому числі й ми це робимо, це наша така програма, ми стібемося над усіма уже не один рік".

Що передувало: У коментарі УП генеральний директор Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив, що рішення співати з "Кварталом 95" про підпал будинку Гонтаревої, приймав він сам, і що йому за це соромно.

Нагадаємо: 44-річний актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков на прізвисько "Юзік" пройшов до парламенту від партії "Слуга народу" по мажоритарному округу в місті Кривий Ріг.

У команді Зеленського так характеризували актора: "Юрій Корявченков - беззмінний член студії Квартал 95, довгий час був адміністративним продюсером, виконавчим директором і поєднував це з акторською кар'єрою. У Юри дві освіти - за першою він інженер-електротехнік, а за другою економіст-підприємець".

Передісторія: 

  • У новому випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої в пісні-пародії "Горіла хата".
  • Міністр культури Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook написав, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.
  • Сама Гонтарева назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя.
  • Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що йому сподобався номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку ексголови Нацбанку.

"Українська правда" у Threads

Теми: Квартал скандалСлуга народуВерховна Рада
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