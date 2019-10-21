Коломойський про номер "Кварталу" про підпал будинку Гонтаревої: "Дуже сподобався"

Українському олігарху Ігорю Коломойському сподобався номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Про це він сказав у коментарі проекту Радіо Свобода "Ньюзрум".

Коломойський відзначив, що не бачив номер, але після запитань видання пообіцяв подивитися. Зрештою він сказав: "Браво!" і додав, що номер йому "дуже сподобався".

"З приводу того (сподобалось, – ред.), що "згоріла від сорому", – зазначив він.

Олігарх також додав, що ще більше йому сподобалася фраза "Валерія думає на Валерича".

Коломойський такі жарти не вважає насміханням над людським горем.

"Так не останнє ж майно згоріло. Що тільки в неї хата згоріла? А скільки на Донбасі хат згоріло?" – зазначив він.

На запитання про те, чи сподобається йому, якщо "Квартал" жартуватиме про спалені на Донбасі будинки, Коломойський відповів:

"Коли вони будуть жартувати – будемо розмовляти. А ми ж зараз говоримо в контексті (підпалу будинку Валерії Гонтарєвої – ред.). Маніпуляціями тільки не займайтесь".

Він також запевняє, що не замовляв даний номер до її Дня народження.

"Я не знаю, коли День народження у Валерії Гонтарєвої, хоча це нескладно дізнатись за бажання. По-друге: я не брав і не беру участі в створенні контенту "Кварталу 95", тим більше на честь Дня народження Гонтарєвої. Занадто багато їй честі", – зазначив він.

За словами Коломойського, з вересня минулого року він не підтримує зв’язок з "Кварталом" і на політику їхніх жартів не впливає.

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