Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коломойський про номер "Кварталу" про підпал будинку Гонтаревої: "Дуже сподобався"

Понеділок, 21 жовтня 2019, 09:23
Коломойський про номер Кварталу про підпал будинку Гонтаревої: Дуже сподобався

Українському олігарху Ігорю Коломойському сподобався номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Про це він сказав у коментарі проекту Радіо Свобода "Ньюзрум".

Коломойський відзначив, що не бачив номер, але після запитань видання пообіцяв подивитися. Зрештою він сказав: "Браво!" і додав, що номер йому "дуже сподобався".

"З приводу того (сподобалось, – ред.), що "згоріла від сорому", – зазначив він.

Олігарх  також додав, що ще більше йому сподобалася фраза "Валерія думає на Валерича".

Коломойський такі жарти не вважає насміханням над людським горем.

"Так не останнє ж майно згоріло. Що тільки в неї хата згоріла? А скільки на Донбасі хат згоріло?" – зазначив він.

На запитання про те, чи сподобається йому, якщо "Квартал" жартуватиме про спалені на Донбасі будинки, Коломойський відповів:

"Коли вони будуть жартувати – будемо розмовляти. А ми ж зараз говоримо в контексті (підпалу будинку Валерії Гонтарєвої – ред.). Маніпуляціями тільки не займайтесь".

Він також запевняє, що не замовляв даний номер до її Дня народження.

"Я не знаю, коли День народження у Валерії Гонтарєвої, хоча це нескладно дізнатись за бажання. По-друге: я не брав і не беру участі в створенні контенту "Кварталу 95", тим більше на честь Дня народження Гонтарєвої. Занадто багато їй честі", – зазначив він.

За словами Коломойського, з вересня минулого року він не підтримує зв’язок з "Кварталом" і на політику їхніх жартів не впливає.

Нагадаємо:

  • У новому випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої в пісні-пародії "Горіла хата".
  • Під музику української народної пісні "Горіла сосна, палала" Кошовий та хор Верьовки співали, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".
  • Міністр культури Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook написав, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.
  • А нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати готують листа на ім'я спікера Дмитра Разумкова з тим, щоб хор імені Верьовки не виконував гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради.
  • Сама Гонтарева назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя.
  • Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
  • 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
  • 30 серпня ексглаву НБУ у центрі Лондона збив автомобіль.
  • Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
  • Вночі 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ексголови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
  • 12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки у київській квартирі, де прописана ексголова НБУ.
  • 17 вересня у Гореничах під Києвом згорів ущент дім Гонтаревих.

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийГонтареваКвартал пожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Коломойський
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ
Схема на "Центренерго": суд призначив заставу керівнику пов'язаної з Коломойським компанії
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: