Коломойський про номер "Кварталу" про підпал будинку Гонтаревої: "Дуже сподобався"

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Понеділок, 21 жовтня 2019, 09:23

Українському олігарху Ігорю Коломойському сподобався номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Про це він сказав у коментарі проекту Радіо Свобода "Ньюзрум".

Коломойський відзначив, що не бачив номер, але після запитань видання пообіцяв подивитися. Зрештою він сказав: "Браво!" і додав, що номер йому "дуже сподобався".

"З приводу того (сподобалось, – ред.), що "згоріла від сорому", – зазначив він.

Олігарх  також додав, що ще більше йому сподобалася фраза "Валерія думає на Валерича".

Коломойський такі жарти не вважає насміханням над людським горем.

"Так не останнє ж майно згоріло. Що тільки в неї хата згоріла? А скільки на Донбасі хат згоріло?" – зазначив він.

На запитання про те, чи сподобається йому, якщо "Квартал" жартуватиме про спалені на Донбасі будинки, Коломойський відповів:

"Коли вони будуть жартувати – будемо розмовляти. А ми ж зараз говоримо в контексті (підпалу будинку Валерії Гонтарєвої – ред.). Маніпуляціями тільки не займайтесь".

Він також запевняє, що не замовляв даний номер до її Дня народження.

"Я не знаю, коли День народження у Валерії Гонтарєвої, хоча це нескладно дізнатись за бажання. По-друге: я не брав і не беру участі в створенні контенту "Кварталу 95", тим більше на честь Дня народження Гонтарєвої. Занадто багато їй честі", – зазначив він.

За словами Коломойського, з вересня минулого року він не підтримує зв’язок з "Кварталом" і на політику їхніх жартів не впливає.

Нагадаємо:

  • У новому випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої в пісні-пародії "Горіла хата".
  • Під музику української народної пісні "Горіла сосна, палала" Кошовий та хор Верьовки співали, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".
  • Міністр культури Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook написав, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.
  • А нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати готують листа на ім'я спікера Дмитра Разумкова з тим, щоб хор імені Верьовки не виконував гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради.
  • Сама Гонтарева назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя.
  • Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
  • 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
  • 30 серпня ексглаву НБУ у центрі Лондона збив автомобіль.
  • Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
  • Вночі 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ексголови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
  • 12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки у київській квартирі, де прописана ексголова НБУ.
  • 17 вересня у Гореничах під Києвом згорів ущент дім Гонтаревих.

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Теми: Коломойський Гонтарева Квартал пожежа


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