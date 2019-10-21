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Гендиректор хору Верьовки прокоментував скандал з номером про Гонтареву: Соромно

Понеділок, 21 жовтня 2019, 11:07
Гендиректор хору Верьовки прокоментував скандал з номером про Гонтареву: Соромно

Генеральний директор Національного хору імені Г.  Верьовки Зеновій Корінець заявив, що рішення співати з "Кварталом 95" про підпал будинку Гонтаревої, приймав сам, і що йому за це соромно.

Джерело: коментар Корінця "Українській правді".

Пряма мова: "Це неправильне рішення моє було. Не колективу, бо колектив не дуже хотів брати участь у цьому заході". 

Вони (хор, – ред.) там співали кілька пісень. "Несе Галя воду", інше. Нам запропонували цю пісню зробити з Євгенієм Кошовим. У нас точилася розмова така, бо я сам відчував, що це непристойний тест стосовно Валерії Олексіївни. Але нам сказали: "Ну, бачте, ми тут і Коломойського стібаємо, і президента, і депутатів, і наших депутатів. Ми це все робимо 20 років, сміємося (над чиновниками, – ред.), і тут нічого такого немає. Цю тему обговорюють". Мені неприємно, звичайно, це було. Неправильне рішення. Але це вже сталося. Я вибачаюся перед Валерією Гонтаревою".

Деталі: За словами Корінця, хор такими виступами заробляє. Зокрема, "95 квартал" оплатив два виступи хору у палаці "Україна". І це (можливість заробити кошти для хору, – ред.) також певною мірою вплинуло на прийняття рішення співати і про підпал будинку Гонтаревої.

Пряма мова: "Мене коректно поросили. Якщо ви розумієте, про що я. Не тиснули, але казали: "Чого ви переживаєте?", переконували".

Деталі: Корінець каже, що хор співпрацював з "Кварталом 95" не вперше. Він також вважає, що "нічого антиукраїнського і антидержавного" в останньому виступі не було, але було "неприємне щодо людини, за що ще раз вибачаюся".

Він також вважає, що Верховна Рада не повинна забирати у хору виступи на відкритті і закриті сесій парламенту, мовляв, інцидент був, цього вже не зміниш, але він розуміє, що це було неправильно і просить вибачення.  

На запитання, чи продовжить хор співпрацю з Кварталом 95", Корінець сказав: "У такому режимі і такому стилі – ні. Нізащо. Там може бути щось жартівливе і веселе, але не такого плану".  

Що було раніше: У новому випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої в пісні-пародії "Горіла хата".

Під музику української народної пісні "Горіла сосна, палала" Кошовий та хор Верьовки співали, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".

Міністр культури Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook написав, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.

А нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати готують листа на ім'я спікера Дмитра Разумкова з тим, щоб хор імені Верьовки не виконував гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради.

Сама Гонтарева назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя.

Передісторія:

  • Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
  • 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
  • 30 серпня ексглаву НБУ у центрі Лондона збив автомобіль.
  • Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
  • Вночі 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ексголови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
  • 12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки у київській квартирі, де прописана ексголова НБУ.
  • 17 вересня у Гореничах під Києвом згорів ущент дім Гонтаревих.
  • Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що йому сподобався номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Квартал скандал
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