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"Вечірній квартал" із хором Верьовки висміяли підпал будинку Гонтаревої

Неділя, 20 жовтня 2019, 23:31
Вечірній квартал із хором Верьовки висміяли підпал будинку Гонтаревої

У новому випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої в пісні-пародії "Горіла хата".

Джерело: відео виступу на сторінці студії "Квартал 95" в Youtube, опубліковане в неділю

Деталі: Під музику української народної пісні "Горіла сосна, палала" Кошовий та хор Верьовки співають, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".

"У пісні цій мораль проста: хата згоріла від стида", - завершили пісню виконавці.

Міністр культури Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook написав: "Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки".

У свою чергу нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати готують листа на ім'я спікера Дмитра Разумкова з тим, щоб хор імені Верьовки не виконував гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради.

Сама Гонтарева у коментарі проекту Радіо Свобода "Ньюзрум", коментуючи відео, заявила: "Це сором! Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві!".

Вона додала, що про номер дізналася від друзів.

"Щодо цинізму "95-го Кварталу" сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни", - сказала вона.

Відповідаючи на питання, чи розглядала вона можливість замовлення цього номеру олігархом Ігорем Коломойським, Гонтарева зазначила: "Можливо, так і є. Я про це не думала".

Вона вважає, що скарга до суду у даному випадку не матиме результату: "Якщо позиватися до суду, то в мене грошей не вистачить на всі ці суди. А ще і суди повністю продажні на користь Коломойського. Ви це і самі бачите".

При цьому вона впевнена, що Коломойський в будь-якому разі заперечуватиме свою можливу причетність до номеру.

Довідка: 20 жовтня Валерії Гонтаревій виповнюється 55 років.

Художній керівник хору ім. Верьовки Зеновій Корінець у 2018 році повідомляв, що держава фінансує зарплату учасників хору і частково утримання приміщення творчої бази колективу.

Передісторія:

  • Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
  • 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
  • 30 серпня екс-главу НБУ у центрі Лондона збив автомобіль.
  • Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
  • Вночі 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку екс-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
  • 12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки у київській квартирі, де прописана екс-голова НБУ.
  • 17 вересня у Гореничах під Києвом згорів дотла дім Гонтаревих.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Квартал Гонтарева
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