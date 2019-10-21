О выступлении в "Квартале" с хором Веревки договаривался нардеп из "Слуги народа"
Генеральный директор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец говорит, что по организации выступления с хором контактировали через бывшего участника "Квартала 95", народного депутата "Слуги народа" Юрия Корявченкова.
Источник: комментарий Коринца "Радио Свобода"
Прямая речь: "Предложил народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали. Приехала режиссура "Квартала". Они сказали: "Мы хотим что-то украинское, шутливое". Показали этот текст. Я говорю: "Вы знаете, здесь относительно дома – это неприятная ситуация". "Да нет, это все стебутся, это интернет. Все стебутся, в том числе и мы это делаем, это наша такая программа, мы стебемся над всеми уже не один год".
Что было ранее: В комментарии УП генеральный директор Национального хора имени Веревки Зиновий Коринец заявил, что решение петь с "Кварталом 95" о поджоге дома Гонтаревой, он принимал сам, и что ему за это стыдно.
Напомним: 44-летний актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков в прозвище "Юзик" прошел в парламент от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу в городе Кривой Рог.
В команде Зеленского так характеризовали актера: "Юрий Корявченков - бессменный член студии Квартал 95, долгое время был административным продюсером, исполнительным директором и совмещал это с актерской карьерой. У Юры два образования - по первому он инженер-электротехник, а по второму – экономист предприниматель".
История вопроса:
- В новом выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии "Горіла хата".
- Министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор.
- Сама Гонтарева назвала номер "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем.
- Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что ему понравился номер студии "Квартала 95" о поджоге дома экс-главы Нацбанка.