О выступлении в "Квартале" с хором Веревки договаривался нардеп из "Слуги народа"

Генеральный директор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец говорит, что по организации выступления с хором контактировали через бывшего участника "Квартала 95", народного депутата "Слуги народа" Юрия Корявченкова.

Источник: комментарий Коринца "Радио Свобода"

Прямая речь: "Предложил народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали. Приехала режиссура "Квартала". Они сказали: "Мы хотим что-то украинское, шутливое". Показали этот текст. Я говорю: "Вы знаете, здесь относительно дома – это неприятная ситуация". "Да нет, это все стебутся, это интернет. Все стебутся, в том числе и мы это делаем, это наша такая программа, мы стебемся над всеми уже не один год".

Что было ранее: В комментарии УП генеральный директор Национального хора имени Веревки Зиновий Коринец заявил, что решение петь с "Кварталом 95" о поджоге дома Гонтаревой, он принимал сам, и что ему за это стыдно.

Напомним: 44-летний актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков в прозвище "Юзик" прошел в парламент от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу в городе Кривой Рог.

В команде Зеленского так характеризовали актера: "Юрий Корявченков - бессменный член студии Квартал 95, долгое время был административным продюсером, исполнительным директором и совмещал это с актерской карьерой. У Юры два образования - по первому он инженер-электротехник, а по второму – экономист предприниматель".

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