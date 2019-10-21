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О выступлении в "Квартале" с хором Веревки договаривался нардеп из "Слуги народа"

Понедельник, 21 октября 2019, 13:58
О выступлении в Квартале с хором Веревки договаривался нардеп из Слуги народа
Дмитрий Ларин, УП

Генеральный директор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец говорит, что по организации выступления с хором контактировали через бывшего участника "Квартала 95", народного депутата "Слуги народа" Юрия Корявченкова.

Источник: комментарий Коринца "Радио Свобода"

Прямая речь: "Предложил народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали. Приехала режиссура "Квартала". Они сказали: "Мы хотим что-то украинское, шутливое". Показали этот текст. Я говорю: "Вы знаете, здесь относительно дома – это неприятная ситуация". "Да нет, это все стебутся, это интернет. Все стебутся, в том числе и мы это делаем, это наша такая программа, мы стебемся над всеми уже не один год".

Что было ранее: В комментарии УП генеральный директор Национального хора имени Веревки Зиновий Коринец заявил, что решение петь с "Кварталом 95" о поджоге дома Гонтаревой, он принимал сам, и что ему за это стыдно.

Напомним: 44-летний актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков в прозвище "Юзик" прошел в парламент от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу в городе Кривой Рог.

В команде Зеленского так характеризовали актера: "Юрий Корявченков - бессменный член студии Квартал 95, долгое время был административным продюсером, исполнительным директором и совмещал это с актерской карьерой. У Юры два образования - по первому он инженер-электротехник, а по второму – экономист предприниматель".

История вопроса:

  • В новом выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии "Горіла хата".
  • Министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook написал, что  ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор.
  • Сама Гонтарева назвала номер "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем.
  • Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что ему понравился номер студии "Квартала 95" о поджоге дома экс-главы Нацбанка.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Квартал скандалСлуга народаВерховная Рада
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