Гонтарева: Пісня хору Верьовки підірве економіку, але не відразу

Ексочільниця НБУ Валерія Гонтарева передрікає відтік інвесторів і падіння економіки через 3-6 місяців після виступу хору імені Верьовки на "Кварталі 95" із піснею про підпал її будинку.

Джерело: Валерія Гонтарева на The Page

Дослівно: "Жодна економіка в Україні ще не будувалася на такому політичному балагані і ганьбі. Зараз вони або одумаються, або пожинатимуть плоди.

Інвестори все бачать. Ключовою, звичайно, є історія з Приватбанком...

Суди мають зрозуміти, що ми не можемо поставити всю країну в залежність від любові до одного олігарха, навіть якщо президент вважає, що він йому щось винен. Якщо ти взяв відповідальність за країну, треба її нести.

Кабмін реформаторів міг би працювати, але з продажними судами, олігархами на задньому дворі і ситуацією з Приватбанком наслідки не змусять себе чекати. Для міжнародного співтовариства це червона лінія.

Зе-команда отримала країну на хвилі макростабільності і на цьому вони можуть якийсь час протриматися. Але при таких політичних потрясіннях все швидко полетить вниз.

Тут треба врахувати, що це відбудеться не миттєво - кореляція між політичним свавіллям і реакцією економіки становить 3-6 місяців.

Що було раніше: Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що жарти "Вечірнього кварталу" проти Валерії Гонтаревої можуть і будуть сприйматися зовнішніми інвесторами як підтвердження зв'язків між олігархами і владою.

Передісторія: