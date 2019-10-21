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Гонтарева: Пісня хору Верьовки підірве економіку, але не відразу

Понеділок, 21 жовтня 2019, 19:33

Ексочільниця НБУ Валерія Гонтарева передрікає відтік інвесторів і падіння економіки через 3-6 місяців після виступу хору імені Верьовки на "Кварталі 95" із піснею про підпал її будинку.

Джерело: Валерія Гонтарева на The Page

Дослівно: "Жодна економіка в Україні ще не будувалася на такому політичному балагані і ганьбі. Зараз вони або одумаються, або пожинатимуть плоди.

Інвестори все бачать. Ключовою, звичайно, є історія з Приватбанком...

Суди мають зрозуміти, що ми не можемо поставити всю країну в залежність від любові до одного олігарха, навіть якщо президент вважає, що він йому щось винен. Якщо ти взяв відповідальність за країну, треба її нести.

Кабмін реформаторів міг би працювати, але з продажними судами, олігархами на задньому дворі і ситуацією з Приватбанком наслідки не змусять себе чекати. Для міжнародного співтовариства це червона лінія.

Зе-команда отримала країну на хвилі макростабільності і на цьому вони можуть якийсь час протриматися. Але при таких політичних потрясіннях все швидко полетить вниз.

Тут треба врахувати, що це відбудеться не миттєво - кореляція між політичним свавіллям і реакцією економіки становить 3-6 місяців.

Що було раніше: Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що жарти "Вечірнього кварталу" проти Валерії Гонтаревої можуть і будуть сприйматися зовнішніми інвесторами як підтвердження зв'язків між олігархами і владою.

Передісторія:

  • 20 жовтня у випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина Національного хору імені Верьовки піснею-пародією "Горіла хата" висміяли підпал будинку Валерії Гонтаревої. Під музику весільної пісні "Горіла сосна, палала" вони співали, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".
  • Гонтарева, яка проживає зараз у Великій Британії, назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя.
  • Тоді олігарх Ігор Коломойський похвалив номер студії "Квартал 95", але запевнив, що не має до цього стосунку.
  • Організацією виступу хору займався нардеп "Слуги народу" та колишній кварталівець Юрій Корявченков, відомий також як "Юзік".
  • Міністр культури Володимир Бородянський написав, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.
  • Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати проситимуть, щоб хор імені Верьовки не виконував гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради.
  • Народний депутат, лідер партії "Голос" та соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вважає негідним номер студії "Квартал 95" щодо підпалу будинку Гонтаревої.  
  • Генеральний директор Національного хору імені Г.  Верьовки Зеновій Корінець заявив, що рішення співати з "Кварталом 95" про підпал будинку Гонтаревої, приймав сам, і що йому за це соромно.  

"Українська правда" в Threads

Теми: ГонтареваКвартал інвестиції
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