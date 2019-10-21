Вакарчук: Історія з "Кварталом" і хором Верьовки – дно

Народний депутат, лідер партії "Голос" та соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вважає негідним номер студії "Квартал 95" щодо підпалу будинку екс-голови Національного банку Валерії Гонтаревої.

"Історія з кварталом і хором – дно. Крапка", – написав він у.Twitter і Facebook

Історія з кварталом і хором-дно. Крапка. — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) October 21, 2019

Колишній депутат і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко зазначив: "А хіба "кварталу" вперше пробивати дно? Порівняння Зеленським України з порноактрисою, яка дає "в любих количествах ззаду і спереду" – це не дно?

Але справжнє дно – це не "квартал", а ті, хто привів це дно до влади, перетворивши воюючу країну в деградуюче шапіто на межі розпаду".

Зі свого боку, речник колишнього президента Петра Порошенка Святослав Цеголко написав: "Зважаючи на те, що всі сценарії Кварталу досі вичитує сам Зеленський, чи я правильно розумію, що ця гидка пісенька – це і є позиція президента щодо спалення будинку Валерії Гонтарєвої?".

Зважаючи на те, що всі сценарії кварталу досі вичитує сам Зеленский, чи я правильно розумію, що ця гидка пісенька це і є позиція президента щодо спалення будинку Валерії Гонтарєвої? https://t.co/8FYorqrARM — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 20, 2019

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