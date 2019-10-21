Вакарчук: Історія з "Кварталом" і хором Верьовки – дно
Народний депутат, лідер партії "Голос" та соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вважає негідним номер студії "Квартал 95" щодо підпалу будинку екс-голови Національного банку Валерії Гонтаревої.
"Історія з кварталом і хором – дно. Крапка", – написав він у.Twitter і Facebook
Історія з кварталом і хором-дно. Крапка.— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) October 21, 2019
Колишній депутат і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко зазначив: "А хіба "кварталу" вперше пробивати дно? Порівняння Зеленським України з порноактрисою, яка дає "в любих количествах ззаду і спереду" – це не дно?
Але справжнє дно – це не "квартал", а ті, хто привів це дно до влади, перетворивши воюючу країну в деградуюче шапіто на межі розпаду".
Зі свого боку, речник колишнього президента Петра Порошенка Святослав Цеголко написав: "Зважаючи на те, що всі сценарії Кварталу досі вичитує сам Зеленський, чи я правильно розумію, що ця гидка пісенька – це і є позиція президента щодо спалення будинку Валерії Гонтарєвої?".
Зважаючи на те, що всі сценарії кварталу досі вичитує сам Зеленский, чи я правильно розумію, що ця гидка пісенька це і є позиція президента щодо спалення будинку Валерії Гонтарєвої? https://t.co/8FYorqrARM— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 20, 2019
Передісторія:
- 20 жовтня у випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина Національного хору імені Верьовки піснею-пародією "Горіла хата" висміяли підпал будинку Валерії Гонтаревої. Під музику весільної пісні "Горіла сосна, палала" вони співали, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".
- Гонтарева, яка проживає зараз у Великій Британії, назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням із людського горя.
- А олігарх Ігор Коломойський похвалив номер студії "Квартал 95" – але запевнив, що не має до нього стосунку.
- Міністр культури Володимир Бородянський написав, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.
- Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати проситимуть, щоб хор імені Верьовки не виконував гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради.
- Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
- 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
- 30 серпня ексглаву НБУ у центрі Лондона збив автомобіль.
- Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
- Вночі 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ексголови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
- 12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки у київській квартирі, де прописана ексголова НБУ.
- 17 вересня у Гореничах під Києвом згорів ущент дім Гонтаревих.