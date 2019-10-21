Макрон подзвонив Путіну, говорили про "нормандську зустріч"

Президенти Франції і Росії у понеділок по обіді провели телефонну розмову, під час якої обговорили можливість проведення наступного саміту у нормандському форматі.

Як пише "Європейська правда", про телефонний дзвінок повідомила пресслужба Кремля.

Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони. Офіційний Париж наразі не публікував повідомлень про розмову.

Зазначається, що президент Росії "знову акцентував доцільність його (саміту) ретельної підготовки, що дозволило б виробити нові кроки в контексті повного виконання Мінських угод".

"Домовлено, що відповідна робота буде продовжена помічниками лідерів і міністерствами закордонних справ", - повідомили у Кремлі.

У президента РФ також заявили, що "від Києва вимагається безумовна реалізація всіх домовленостей, досягнутих в "нормандському форматі" і в контактній групі". Кремль заявляє, що це стосується розведення сил і засобів на двох узгоджених ділянках лінії зіткнення біля населених пунктів Золоте і Петровське, а також імплементації в українське законодавство "формули Штайнмаєра".

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