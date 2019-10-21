Макрон подзвонив Путіну, говорили про "нормандську зустріч"

4838 переглядів
Понеділок, 21 жовтня 2019, 21:11

Президенти Франції і Росії у понеділок по обіді провели телефонну розмову, під час якої обговорили можливість проведення наступного саміту у нормандському форматі.

Як пише "Європейська правда", про телефонний дзвінок повідомила пресслужба Кремля.

Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони. Офіційний Париж наразі не публікував повідомлень про розмову.

Зазначається, що президент Росії "знову акцентував доцільність його (саміту) ретельної підготовки, що дозволило б виробити нові кроки в контексті повного виконання Мінських угод".

"Домовлено, що відповідна робота буде продовжена помічниками лідерів і міністерствами закордонних справ", - повідомили у Кремлі.

У президента РФ також заявили, що "від Києва вимагається безумовна реалізація всіх домовленостей, досягнутих в "нормандському форматі" і в контактній групі". Кремль заявляє, що це стосується розведення сил і засобів на двох узгоджених ділянках лінії зіткнення біля населених пунктів Золоте і Петровське, а також імплементації в українське законодавство "формули Штайнмаєра".

Читайте також: Пристайко: "нормандська зустріч" в листопаді – останній шанс "Мінська"

Нагадаємо:

  • Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ - підписати так звану "формулу Штайнмаєра".
  • Розведення сил у Золотому і Петрівському - також одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
  • 1 жовтня Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.
  • 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Путін Франція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Путін призначив Вишинського членом ради з прав людини 21 жовтня 2019, 18:11
На навчаннях під керівництвом Путіна дала збій балістична ракета 21 жовтня 2019, 12:31
Російський політолог Морозов: Порошенко був цвяхом у черевику в Путіна 21 жовтня 2019, 06:00
Усі новини
Головні новини
Депутат "Голосу": На поліграф-вечірку прийдемо, нам приховувати нічого
Україна піднялась в рейтингу Doing business
Рябошапка вважає, що злочинної організації Януковича не було – Горбатюк
Рябошапка звільнив Горбатюка з ГПУ
Усі новини
Фото

Будні сантехніка: що люди виробляють із трубами та унітазами

дослідження

Синє світло від екранів може прискорити старіння

думка

Чи можна вінчатися у високосний рік?