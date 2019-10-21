Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон подзвонив Путіну, говорили про "нормандську зустріч"

Понеділок, 21 жовтня 2019, 21:11

Президенти Франції і Росії у понеділок по обіді провели телефонну розмову, під час якої обговорили можливість проведення наступного саміту у нормандському форматі.

Як пише "Європейська правда", про телефонний дзвінок повідомила пресслужба Кремля.

Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони. Офіційний Париж наразі не публікував повідомлень про розмову.

Зазначається, що президент Росії "знову акцентував доцільність його (саміту) ретельної підготовки, що дозволило б виробити нові кроки в контексті повного виконання Мінських угод".

"Домовлено, що відповідна робота буде продовжена помічниками лідерів і міністерствами закордонних справ", - повідомили у Кремлі.

У президента РФ також заявили, що "від Києва вимагається безумовна реалізація всіх домовленостей, досягнутих в "нормандському форматі" і в контактній групі". Кремль заявляє, що це стосується розведення сил і засобів на двох узгоджених ділянках лінії зіткнення біля населених пунктів Золоте і Петровське, а також імплементації в українське законодавство "формули Штайнмаєра".

Читайте також: Пристайко: "нормандська зустріч" в листопаді – останній шанс "Мінська"

Нагадаємо:

  • Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ - підписати так звану "формулу Штайнмаєра".
  • Розведення сил у Золотому і Петрівському - також одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
  • 1 жовтня Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.
  • 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.

Теми: ПутінФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Путін
"Ну, так ПВК "Вагнер" не існує!" – Путін прокоментував зустріч із заколотниками
Путін про вступ України до НАТО: Нічого хорошого, це не підвищить безпеку Києва
Путін озвучив умови для продовження зернової угоди
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: