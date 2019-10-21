Макрон позвонил Путину, говорили о "нормандской встрече"

Президенты Франции и России в понедельник после обеда провели телефонный разговор, во время которого обсудили возможность проведения следующего саммита в нормандском формате.

Как пишет "Европейская правда", о телефонном звонке сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Официальный Париж пока не публиковал сообщений о разговоре.

Президент России "вновь акцентировал целесообразность его (саммита) тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений".

"Достигнута договоренность, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - сообщили в Кремле.

У президента РФ также заявили, что "от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе". Кремль заявляет, что это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".

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Напомним: