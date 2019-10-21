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Макрон позвонил Путину, говорили о "нормандской встрече"

Понедельник, 21 октября 2019, 21:11

Президенты Франции и России в понедельник после обеда провели телефонный разговор, во время которого обсудили возможность проведения следующего саммита в нормандском формате.

Как пишет "Европейская правда", о телефонном звонке сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Официальный Париж пока не публиковал сообщений о разговоре.

Президент России "вновь акцентировал целесообразность его (саммита) тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений".

"Достигнута договоренность, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - сообщили в Кремле.

У президента РФ также заявили, что "от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе". Кремль заявляет, что это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".

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Напомним:

  • Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
  • Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита "нормандской четверки".
  • 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Темы: ПутинФранция
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