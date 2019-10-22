Я сумніваюся в оточенні Зеленського, Богдан дуже небезпечний – євродепутат
Віцепрезидент комітету Асоціації "Україна – ЄС", депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель вважає небезпечним голову Офісу президента України Андрія Богдана.
Про це вона сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про ризик згортання реформ.
"Та дещиця хорошого, якої було досягнуто при президенті Порошенку, поки не просувається вперед, наприклад, у реформі охорони здоров'я, що викликає стурбованість. Це не відповідає очікуванням Європи і Європейського парламенту щодо того, що Україна стане європейською країною з європейськими цінностями", – зазначила Віола фон Крамон-Таубадель.
На її думку, в українську охорону здоров'я повертається лобізм – і є побоювання, що "створена Супрун прозора система опинилася в небезпеці, бо старі еліти намагаються знову повернутися в міністерство".
Євродепутатку цікавить, "чи не надто довіряє президент Зеленський голові комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради" – Михайлу Радуцькому.
"Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, в якій мірі президент Зеленський правильно поінформований. Особливу проблему я бачу в пані Богдані, бо він дуже небезпечний", – заявила фон Крамон-Таубадель.
"Як українці, як ми, європейці, можемо довіряти тому, хто приєднався до колишнього прем'єр-міністра Азарова під час переговорів у Росії в кінці листопада 2013 роки? Тому, хто не відчував моральної необхідності піти у відставку з урядового поста в світлі прийняття "законів про диктатуру" на початку 2014 року, а потім зі смертями Майдану?", – зазначила вона.
"Часто ми чуємо, що він професіонал, і тому він потрібен президенту Зеленському. Але він професіонал без морального компаса. І професіонал старого режиму. Як може президент Зеленський побудувати нову Україну з професіоналами старого режиму? Містер Богдан небезпечний", – заявила фон Крамон-Таубадель і підтвердила, що йдеться про відносини України й ЄС.
За словами євродепутата, "це дуже неприємно і матиме наслідки".
"Я була досить наївною. Я думала, що Зеленський – нова фігура, але ні. Сам по собі – так, але не люди, які за ним стоять. Можливо, деякі з його компаній, 95 Кварталу, і є професіоналами, здатними швидко адаптуватися. Те, що вони можуть зробити, так це вчитися і надавати йому (Зеленському) інформацію. Але до тих пір, доки Богдан є найважливішою фігурою в його офісі, іншим буде дуже важко", – сказала фон Крамон-Таубадель.
Вона хотіла б, щоб Богдан пішов із посади.
"Це, звісно, нереально, але донори і західні партнери усвідомили, що Богдан небезпечний, у нього свій порядок денний, ви не знаєте, на кого він працює, не знаєте, які його наміри і якого роду законопроекти він буде подавати", – сказала євродепутатка.
"Перед лицем цих ризиків абсолютно очевидно, наскільки Україні потрібен український парламент, який працює ефективно і усвідомлено на основі реальних демократичних процедур. Ось чого не вистачає в парламенті, що працює в турбо-режимі", – додала фон Крамон-Таубадель.
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Передісторія:
- Андрій Богдан до перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах був юристом Ігоря Коломойського і літав до Женеви, коли той жив там..
- За часів президентства Віктора Януковича Богдан двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, але очоливши Офіс президента Зеленського заперечував, що має підпадати під люстрацію.
- Учасники акції "Зупинимо капітуляцію" вимагали відставки Богдана після того, як він заявив про проплаченість акцій протесту проти дій Зеленського.