Я сомневаюсь в окружении Зеленского, Богдан очень опасен – евродепутат

Вице-президент комитета Ассоциации "Украина – ЕС", депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел считает опасным главу Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", говоря о риске сворачивания реформ.

"То немногое хорошее, что было достигнуто при президенте Порошенко, пока не продвигается вперед, например, в реформе здравоохранения, что вызывает обеспокоенность. Это не соответствует ожиданиям Европы и Европейского парламента в отношении того, что Украина станет европейской страной с европейскими ценностями", – отметила Виола фон Крамон-Таубадел.

По ее мнению, в украинское здравоохранение возвращается лоббизм – и есть опасения, что "созданная Супрун прозрачная система оказалась в опасности, потому что старые элиты пытаются опять вернуться в министерство".

Евродепутата интересует, "не слишком ли доверяет президент Зеленский главе комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады".

"Я сомневаюсь в целом в окружении президента Зеленского, в какой степени президент Зеленский правильно информирован. Особую проблему я вижу в господине Богдане, потому что он очень опасен", – заявила фон Крамон-Таубадел.

"Как украинцы, как мы, европейцы, можем доверять тому, кто присоединился к бывшему премьер-министру Азарову во время переговоров в России в конце ноября 2013 года? Тому, кто не чувствовал моральной необходимости уйти в отставку с правительственного поста в свете принятия "законов о диктатуре" в начале 2014 года, а затем со смертями Майдана?", – отметила она.

"Часто мы слышим, что он профессионал, и поэтому он нужен президенту Зеленскому. Но он профессионал без морального компаса. И профессионал старого режима. Как может президент Зеленский построить новую Украину с профессионалами старого режима? Мистер Богдан опасен" – заявила фон Крамон-Таубадел и подтвердила, что речь идет от отношениях Украина – ЕС.

По словам евродепутата, "это очень неприятно и будет иметь последствия".

"Я была достаточно наивной. Я думала, что Зеленский – новая фигура, но нет. Сам по себе – да, но не люди, которые за ним стоят. Может быть, некоторые из его компаний, 95 Квартала, и являются профессионалами, способными быстро адаптироваться. То, что они могут сделать, так это учиться и предоставлять ему (Зеленскому) информацию. Но до тех пор, пока Богдан является самой важной фигурой в его офисе, другим будет очень трудно", – сказала фон Крамон-Таубадел

Она хотела бы, чтобы Богдан ушел с должности.

"Это, конечно, нереально, но доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен, у него своя повестка дня, вы не знаете, на кого он работает, не знаете, каковы его намерения и какого рода законопроекты он будет подавать", – сказала евродепутат.

"Перед лицом этих рисков совершенно очевидно, насколько Украине нужен украинский парламент, который работает эффективно и осознанно на основе реальных демократических процедур. Вот чего не хватает в парламенте, работающем в турбо-режиме", – добавила фон Крамон-Таубадел.

"Мы как депутаты Европейского парламента должны настаивать на чистой процедуре принятия законопроектов, мы должны настаивать, чтобы роль парламента была сильной, чтобы депутаты в полном объеме использовали свои права и выполняли свои обязанности, чтобы была прозрачность процедуры и соответствующее обсуждение", – сказала она.