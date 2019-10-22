Адміністрацію президента Порошенка підозрюють у зловживанні владою

Генеральна прокуратура відправила в НАБУ кримінальну справу щодо зловживання владою у 2017 році службовими особами НАЗК та Адміністрації президента.

Джерело: прес-служба Генпрокуратури

Дослівно: "За версією слідства, службові особи Національного агентства з питань запобігання корупції, ймовірно діючи за вказівками службових осіб Адміністрації президента, упродовж 2017 року приймали рішення про відсутність порушень за результатами проведення спеціальних та повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, чи непроведення таких перевірок взагалі".

Деталі: ГПУ визначила підслідність за детективами НАБУ у цьому кримінальному провадженні. Дії службовців підпадають під ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Нагадаємо:

У 2017 році президентом України був Петро Порошенко, а адміністрацію президента очолював Ігор Райнін.

У листопаді 2017 року екс-глава департаменту фінконтролю Нацагентства із запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині. Пізніше Саламатіна навіть оприлюднила листування з, як вона стверджує, "куратором" АП.

В АП заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

Соломатіна написала заяву про звільнення.

Читайте також: Викривальниця НАЗК vs "куратор" з Банкової