Администрацию президента Порошенко подозревают в злоупотреблении властью 

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Вторник, 22 октября 2019, 10:50

Генеральная прокуратура отправила в НАБУ уголовное дело о злоупотреблении властью в 2017 году должностными лицами НАПК и Администрации президентства.

Источник: пресс-служба Генпрокуратуры

Дословно: "По версии следствия, должностные лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, вероятно действуя по указаниям должностных лиц Администрации президента, в течение 2017 года принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или не проводили таких проверок вообще".

Детали: ГПУ определила подследственность за детективами НАБУ в этом уголовном производстве. Действия служащих подпадают под ч.1 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним:

В 2017 году президентом Украины был Петр Порошенко, а администрацию президента возглавлял Игорь Райнин.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Администрация президента НАПК власть декларации


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