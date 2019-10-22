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Євродепутат – Зеленському: Наступний Майдан не буде мирним

Вівторок, 22 жовтня 2019, 10:48

Європейці вбачають небезпеку в концентрації влади президентом України Володимиром Зеленським і вимагатимуть від нього продовження реформ, а від Верховної Ради – демократії.

Про це заявила віце-президент комітету Асоціації "Україна – ЄС", депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми як депутати Європейського парламенту повинні наполягати на чистій процедурі ухвалення законопроектів, ми повинні наполягати, щоб роль парламенту була сильною, щоб депутати в повному обсязі використовували свої права і виконували свої обов'язки, щоб була прозорість процедури та відповідне обговорення", – сказала вона.

"У мене є проект листа до Верховної Ради. Звісно, ми відзначимо, що дуже зацікавлені в продовженні інтенсивної співпраці. Водночас, ми повинні сказати, що вважаємо, що сильний парламент означає іншу процедуру", – повідомила Віола фон Крамон-Таубадель.

"Інший аргумент полягає в тому, що ми виділяємо достатню кількість грошей цій чудовій країні, багато грошей іде на реформи. І якщо пан Зеленський не хоче продовжувати з цими реформами, а натомість їм перешкоджати чи навіть розвернути їх назад, ми повинні на це реагувати", – заявила вона.

"Ми не будемо мовчати. ​​Ми повинні розробити необхідні рекомендації, тому що в наших інтересах продовження процесу реформ", – попередила євродепутат.

Вона наголосила: "Український виборець голосував за краще життя, і якщо пан Зеленський буде блокувати чи змінювати напрямки успішних реформ у своїх інтересах, то тоді у нас є проблема".

Віола фон Крамон-Таубадель упевнена, що у європейських політиків буде розчарування, коли реформатори будуть змушені покинути свої пости чи повернеться корупція.

На її думку, вибудовування вертикалі влади, як це відбувається в Росії, найменше потрібне Україні.

"У країні має бути сильний парламент. Те, що ми бачимо, – то це свого роду сліпе голосування. Забагато на кону, надто багато можна втратити", – заявила євродепутат.

"І якщо люди не будуть задоволені, я маю на увазі тих, хто повертається з війни, тих, у кого є зброя, – наступний Майдан не буде мирним. Це може бути жахливо", – вважає вона.

"Український парламент, уряд і президент повинні зробити так, щоб люди отримали те, на що вони заслуговують. Це не та ж сама гра, яку ми всі, українці і друзі України в Європі, бачили до цього багато разів", – додала фон Крамон- Таубадель.

Вона пояснила: "Щоразу, коли у вас змінювалася влада, система корупції і вплив олігархів залишалися. Зараз же люди голосували за те, щоб цього позбутися. Але, як я вже показала на прикладі реформи в охороні здоров'я, це не так. Те ж саме зараз відбувається у сфері юстиції... Щодо вертикалі влади – це дуже страшно".

"Потрібен контроль. Потрібен механізм стримування і противаги. Саме про це – демократія. Це не лише про владу. В іншому випадку він (президент) може розігнати парламент, судову систему, засоби масової інформації і буде вирішувати, як маленький диктатор. Це не те, чого ви хочете в демократії", – заявила євродепутат.

"Ви хочете, щоб був сильний парламент, сильна і незалежна судова система і так далі. Те, що він намагається розвивати, концентруючи владу, – це небезпечно", – додала фон Крамон-Таубадель.

Аргумент про те, що Зеленському потрібно багато влади, щоб змінювати життя на краще, вона відкинула: "Це те, що говорив Путін. За 2 роки народ прокинеться в абсолютно іншій системі – і буде цим шокований. Але я не думаю, що тут хтось спокійно до цього поставиться".

Передісторія:

  • Шоумен Володимир Зеленський переміг на виборах президента України 21 квітня 2019 року, отримавши 73,22% голосів виборів. 20 травня він склав присягу й змінив Петра Порошенка на посаді.
  • Зеленський і до, і після вступу на посаду критикував медичну реформу, а також закон про функціонування української мови як державної.
  • Зі зміною Кабінету міністрів заговорили про згортання реформи охорони здоров’я й реформи державної служби.
  • І частину громадськості обурила згода Києва на вирішення конфлікту на Донбасі за "формулою Штайнмаєра", через що Україною прокотилася хвиля протестів "Ні капітуляції"

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЄСреформиВерховна РадаМайдан
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