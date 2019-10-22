У Путіна кажуть, що підготовка до "нормандської зустрічі" наразі неможлива
Вівторок, 22 жовтня 2019, 13:49
У Кремлі заявляють, що вести підготовку до саміту в "нормандському форматі" наразі неможливо, оскільки зараз змінюється позиція однієї зі сторін переговорів.
Джерело: РБК з посиланням на прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова
Пряма мова: ""Нормандський формат" зазнає труднощів з тим, щоб підготувати саміт. Це затягує ситуацію і забирає такий цінний час. Наразі підготовка вестися не може, оскільки змінюється запитна позиція однієї зі сторін".
Деталі: Про яку саме сторону мова, видання не уточнює.
Читайте також: Пристайко: "нормандська зустріч" в листопаді – останній шанс "Мінська"
Нагадаємо:
- Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ – підписати так звану "формулу Штайнмаєра".
- Розведення сил у Золотому і Петрівському – також одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
- 1 жовтня Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.
- 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
- У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.