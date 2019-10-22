У Путіна кажуть, що підготовка до "нормандської зустрічі" наразі неможлива

У Кремлі заявляють, що вести підготовку до саміту в "нормандському форматі" наразі неможливо, оскільки зараз змінюється позиція однієї зі сторін переговорів.

Джерело: РБК з посиланням на прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова: ""Нормандський формат" зазнає труднощів з тим, щоб підготувати саміт. Це затягує ситуацію і забирає такий цінний час. Наразі підготовка вестися не може, оскільки змінюється запитна позиція однієї зі сторін".

Деталі: Про яку саме сторону мова, видання не уточнює.

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