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У Порошенка накинулися на канал Коломойського: "1+1" пробив моральне дно

Вівторок, 22 жовтня 2019, 13:52
У Порошенка накинулися на канал Коломойського: 1+1 пробив моральне дно

У партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" заявили, що телеканал "1+1", співвласником якого є олігарх Ігор Коломойський, розповсюджує брехню через сюжет про причетність Порошенка до підвищення тарифів у Вінниці.

Джерело: прес-служба партії "Європейська солідарність", програма  на телеканалі "1+1"

Дослівно "ЄС": Провладний телеканал 1+1 пробив чергове моральне дно... У своїй черговій брехні вони звинуватили у підвищенні тарифів на водопостачання у місті Вінниці особисто п’ятого президента Порошенка, який у такий спосіб нібито особисто "шантажує" вінничан.

Змушені нагадати, що формування тарифів на комунальні послуги – це компетенція відповідної міської ради. Порошенко не міг, не може, і не міг бути причетним до формування жодних тарифів.

Суцільна брехня стала візитною карткою телеканалу Ігоря Коломойського. Така редакційна політика суперечить будь-яким стандартам журналістики та є негідною спробою відволікти увагу громадян України від очевидних провалів у економічній та соціальній політиці нової влади".

Деталі: У програмі, яка вийшла на телеканалі, йдеться про те, що продає електроенергію у Вінниці дочірня компанія Вінницької обленерго – "Енера Вінниця". Стверджують, що 75% акцій компанії "Вінницяобленерго" належать Костянтину Григоришину. У програмі заявляють, що бізнес-партнером Григоришина став Порошенко.

Зокрема, майже 25% компанії отримала "Айсію холдінгз лімітед" ICU екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої та Макара Пасенюка. ICU у програмі називають "гаманцем Порошенка", адже саме цій компанії Порошенко передав в управління "Рошен".

Дослівно "1+1": "У Вінниці гадають, що олігарх Григоришин 25%-ми обленерго просто дав відступні тогочасному президенту України Петру Порошенку за право спокійно заробляти на мешканцях Вінниці".

Деталі: Крім того, "Енера" підвищила тарифи на 25%, а у вересні 2019 року відключила від електроенергії міськраду та інші бюджетні заклади у Вінниці, хоча, за умовами договору, компанія не мала права піднімати тарифи вище ніж на 10%.

У жовтні 2019 року "Енера" відключила від електроенергії вінницький водоканал "через борги" і таким чином залишила без води майже все місто. "Борги" за електроенергію у вінничан з'явилися через економічно необгрунтований тариф. Зокрема, за президентсва Порошенка НКРЕКП не підвищувало тарифи у Вінниці, однак після програшу на виборах президента у 2019 році з'явився борг у 60 млн гривень. 

Нагадаємо: 

  • В одному з інтерв'ю Коломойський заявив, що Порошенко програв президентські вибори в Україні, тому що у нього не було телеканалу "1+1".
  • 11 квітня Петро Порошенко з'явився в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".
  • Після цього тодішній гендиректор групи "1+1 media" олігарха Ігоря Коломойського Олександр Ткаченко заявив, що телеканал подасть в суд на Порошенка "за минулі звинувачення на адресу каналу" та після того, як він "ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави".
  • 16 квітня "Студія 1+1" подала позовну заяву у Печерський райсуд Києва до Порошенка з вимогою спростувати недостовірну інформацію та відшкодувати моральну шкоду у розмірі 1 мільйон гривень.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоКоломойськийводаВінницька область
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