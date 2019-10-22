У Порошенко набросились на канал Коломойского: "1+1" пробил моральное дно

В партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что телеканал "1+1", совладельцем которого является олигарх Игорь Коломойский, распространяет ложь из-за сюжета о причастности Порошенко к повышению тарифов в Виннице.

Источник: пресс-служба партии "Европейская солидарность", программа на телеканале "1+1"

Дословно "ЕС": Провластный телеканал 1+1 пробил очередное моральное дно... В своей очередной лжи они обвинили в повышении тарифов на водоснабжение в городе Виннице лично пятого президента Порошенко, который таким образом якобы лично "шантажирует" винничан...

Вынуждены напомнить, что формирование тарифов на коммунальные услуги - это компетенция соответствующего городского совета. Порошенко не мог, не может и не мог быть причастным к формированию никаких тарифов.

Сплошная ложь стала визитной карточкой телеканала Игоря Коломойского. Такая редакционная политика противоречит любым стандартам журналистики и является недостойной попыткой отвлечь внимание граждан Украины от очевидных провалов в экономической и социальной политике новой власти".

Детали: В программе, вышедшей на телеканале, говорится, что продает электроэнергию в Виннице дочерняя компания Винницкой облэнерго - "Энера Винница". Утверждают, что 75% акций компании "Винницаоблэнерго" принадлежат Константину Григоришину. В программе заявляют, что бизнес-партнером Григоришина стал Порошенко.

В частности, почти 25% компании получила "Айси Холдингз Лимитед" ICU экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и Макара Пасенюка. ICU в программе называют "кошельком Порошенко", ведь именно этой компании Порошенко передал в управление "Рошен".

Дословно "1+1": "В Виннице полагают, что олигарх Григоришин 25% -ми облэнерго просто дал отступные тогдашнем президенту Украины Петру Порошенко за право спокойно зарабатывать на жителях Винницы".

Детали: Кроме того, "Энера" повысила тарифы на 25%, а в сентябре 2019 года отключила от электроэнергии горсовет и другие бюджетные учреждения в Виннице, хотя, по условиям договора, компания не имела права поднимать тарифы выше 10%.

В октябре 2019 года "Энера" отключила от электроэнергии винницкий водоканал "из-за долгов" и таким образом оставила без воды почти весь город. "Долги" за электроэнергию у винничан появились из-за экономически необоснованного тарифа. В частности, за президентства Порошенко НКРЭКУ не повышали тарифы в Виннице, однако после проигрыша на выборах президента в 2019 году появился долг в 60 млн гривен.

Напомним: