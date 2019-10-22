У Порошенко набросились на канал Коломойского: "1+1" пробил моральное дно

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Вторник, 22 октября 2019, 13:52

В партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что телеканал "1+1", совладельцем которого является олигарх Игорь Коломойский, распространяет ложь из-за сюжета о причастности Порошенко к повышению тарифов в Виннице.

Источник: пресс-служба партии "Европейская солидарность", программа на телеканале "1+1"

Дословно "ЕС": Провластный телеканал 1+1 пробил очередное моральное дно... В своей очередной лжи они обвинили в повышении тарифов на водоснабжение в городе Виннице лично пятого президента Порошенко, который таким образом якобы лично "шантажирует" винничан...

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Темы: Порошенко Коломойский вода Винницкая область


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