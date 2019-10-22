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У Порошенко набросились на канал Коломойского: "1+1" пробил моральное дно

Вторник, 22 октября 2019, 13:52
У Порошенко набросились на канал Коломойского: 1+1 пробил моральное дно

В партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что телеканал "1+1", совладельцем которого является олигарх Игорь Коломойский, распространяет ложь из-за сюжета о причастности Порошенко к повышению тарифов в Виннице.

Источник: пресс-служба партии "Европейская солидарность", программа на телеканале "1+1"

Дословно "ЕС": Провластный телеканал 1+1 пробил очередное моральное дно... В своей очередной лжи они обвинили в повышении тарифов на водоснабжение в городе Виннице лично пятого президента Порошенко, который таким образом якобы лично "шантажирует" винничан...

Вынуждены напомнить, что формирование тарифов на коммунальные услуги - это компетенция соответствующего городского совета. Порошенко не мог, не может и не мог быть причастным к формированию никаких тарифов.

Сплошная ложь стала визитной карточкой телеканала Игоря Коломойского. Такая редакционная политика противоречит любым стандартам журналистики и является недостойной попыткой отвлечь внимание граждан Украины от очевидных провалов в экономической и социальной политике новой власти".

Детали: В программе, вышедшей на телеканале, говорится, что продает электроэнергию  в Виннице дочерняя компания Винницкой облэнерго - "Энера Винница". Утверждают, что 75% акций компании "Винницаоблэнерго" принадлежат Константину Григоришину. В программе заявляют, что бизнес-партнером Григоришина стал Порошенко.

В частности, почти 25% компании получила "Айси Холдингз Лимитед" ICU экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и Макара Пасенюка. ICU в программе называют "кошельком Порошенко", ведь именно этой компании Порошенко передал в управление "Рошен".

Дословно "1+1": "В Виннице полагают, что олигарх Григоришин 25% -ми облэнерго просто дал отступные тогдашнем президенту Украины Петру Порошенко за право спокойно зарабатывать на жителях Винницы".

Детали: Кроме того, "Энера" повысила тарифы на 25%, а в сентябре 2019 года отключила от электроэнергии горсовет и другие бюджетные учреждения в Виннице, хотя, по условиям договора, компания не имела права поднимать тарифы выше 10%.

В октябре 2019 года "Энера" отключила от электроэнергии винницкий водоканал "из-за долгов" и таким образом оставила без воды почти весь город. "Долги" за электроэнергию у винничан появились из-за экономически необоснованного тарифа. В частности, за президентства Порошенко НКРЭКУ не повышали тарифы в Виннице, однако после проигрыша на выборах президента в 2019 году появился долг в 60 млн гривен.

Напомним: 

  • В одном из интервью Коломойский заявил, что Порошенко проиграл президентские выборы в Украине, потому что у него не было телеканала "1+1".
  • 11 апреля Петр Порошенко появился в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".
  • После этого тогдашний гендиректор группы "1+1 media" олигарха Игоря Коломойского Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на Порошенко "за прошедшие обвинения в адрес канала" и после того, как он "позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства".
  • 16 апреля "Студия 1+1" подала исковое заявление в Печерский райсуд Киева к Порошенко с требованием опровергнуть недостоверную информацию и возместить моральный ущерб в размере 1 млн гривен.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоКоломойскийводаВинницкая область
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