У Порошенко набросились на канал Коломойского: "1+1" пробил моральное дно
2605 просмотров
Вторник, 22 октября 2019, 13:52
В партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что телеканал "1+1", совладельцем которого является олигарх Игорь Коломойский, распространяет ложь из-за сюжета о причастности Порошенко к повышению тарифов в Виннице.
Источник: пресс-служба партии "Европейская солидарность", программа на телеканале "1+1"
Дословно "ЕС": Провластный телеканал 1+1 пробил очередное моральное дно... В своей очередной лжи они обвинили в повышении тарифов на водоснабжение в городе Виннице лично пятого президента Порошенко, который таким образом якобы лично "шантажирует" винничан...
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua