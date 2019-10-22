Парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій проводить виїзне засідання в Луганській та Донецькій областях, яке триватиме 5 днів.

Джерело: голова комітету народний депутат член депутатської групи "За майбутнє" Дмитро Лубінець, якого цитує прес-служба комітету, Facebook-сторінка Сергія Сивохо

Пряма мова Лубінця: "Ми відійдемо від традиційного офіціозу, коли виїзне засідання обмежувалось візитом до військово-цивільних адміністрацій. Натомість побуваємо в пунктах пропуску, оглянемо зруйновані внаслідок війни міста та села, об’єкти соціальної інфраструктури та підприємства, поспілкуємось з людьми, які живуть в "сірій" зоні".

Водночас серед учасників виїзного засідання не видно представників ОПЗЖ – Віктора Медведчука, Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та мажоритарника Вадима Новинського

Деталі: За словами Лубінця, такий формат засідання допоможе нардепам ухвалювати ефективні рішення.

Новопризначений радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо теж присутній у цій мандрівці, як свідчить його Facebook-сторінка.

За словами Сивохо, учасники виїзного засідання багато комунікують: з військовими, депутатами, місцевою владою та пересічними громадянами. Планується також огляд зруйнованих і реконструйованих будівель у Красногорівці, Мар'їнського району.

Що передувало: 22 жовтня стало відомо, що креативний продюсер ТОВ "Квартал 95" шоумен і комік Сергій Сивохо був призначений радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Коментуючи реакцію суспільства на його призначення Сивохо запропонував не поспішати з висновками, хайпом і хейтом.