В бронежилетах и касках: Сивохо с нардепами поехали в "серую зону" заседать

Парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий проводит выездное заседание в Луганской и Донецкой областях, которое продлится 5 дней.

Источник: председатель комитета народный депутат член депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец, которого цитирует пресс-служба комитета, Facebook-страница Сергея Сивохо

Прямая речь Лубинца: "Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в "серой" зоне".

Детали: По словам Лубинца, такой формат заседания поможет нардепам принимать эффективные решения.

Новоназначенный советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо тоже присутствует в этом путешествии, как свидетельствует его Facebook-страница.

По его словам, участники выездного заседания много общаются: с военными, депутатами, местными властями и рядовыми гражданами. Планируется также осмотр разрушенных и реконструируемых зданий в Красногоровке, Марьинского района.

Что было ранее: 22 октября стало известно, что креативный продюсер ООО "Квартал 95" шоумен и комик Сергей Сивохо был назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Комментируя реакцию общества на его назначение Сивохо предложил не спешить с выводами, хайпом и хейтом.