Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В бронежилетах и касках: Сивохо с нардепами поехали в "серую зону" заседать

Вторник, 22 октября 2019, 14:47
В бронежилетах и касках: Сивохо с нардепами поехали в серую зону заседать

Парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий проводит выездное заседание в Луганской и Донецкой областях, которое продлится 5 дней.

Источник: председатель комитета народный депутат член депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец, которого цитирует пресс-служба комитета, Facebook-страница Сергея Сивохо

Прямая речь Лубинца: "Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в "серой" зоне".

 
 
В то же время среди участников выездного заседания не видно представителей ОПЗЖ - Виктора Медведчука, Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и мажоритарщика Вадима Новинского

Детали: По словам Лубинца, такой формат заседания поможет нардепам принимать эффективные решения.

Новоназначенный советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо тоже присутствует в этом путешествии, как свидетельствует его Facebook-страница.

По его словам, участники выездного заседания много общаются: с военными, депутатами, местными властями и рядовыми гражданами. Планируется также осмотр разрушенных и реконструируемых зданий в Красногоровке, Марьинского района.

 
 

Что было ранее: 22 октября стало известно, что креативный продюсер ООО "Квартал 95" шоумен и комик Сергей Сивохо был назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Комментируя реакцию общества на его назначение Сивохо предложил не спешить с выводами, хайпом и хейтом.

Украинская правда
Темы: СивохоДонбассВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Сивохо
Сивохо раскритиковал вояж "слуг" на Донбасс
Сивохо: Не расстроились из-за "корочек", но переживаем об утерянном Донбассе
Сивохо уволили из СНБО
Последние новости
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
Все новости...
Реклама: