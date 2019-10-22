Супрун порадила, як зменшити ризик від забруднення повітря

Колишня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун радить для зменшення смогу менше користуватися автомобілями й не палити листя, а для для захисту від шкідливих речовин частіше робити вологе прибирання і користуватися респіраторами.

На своїй Facebook-сторінці Супрун пояснила причини високої концентрації CO (монооксиду вуглецю або чадного газу) у повітрі.

За її словами, рівень СО у повітрі залежить від багатьох факторів, але основне джерело – викиди від автомобілів. Також висока концентрація оксиду вуглецю може утворюватися через масове спалювання трави, листя, сміття, залишків із полів і горіння боліт (торф’яників).

Якщо рух повітря в регіоні з високими викидами CO обмежений, газ може накопичуватися у повітрі біля землі. Також на рівень забруднення може впливати зміна температури протягом доби.

СО утримується в атмосфері Землі кілька місяців, а в реакції з киснем (O2) утворює вуглекислий газ (СО2).



"Підвищений рівень оксиду вуглецю міцно зв’язується з гемоглобіном й утворює карбоксигемоглобін, і тим самим зменшує кількість кисню, що переноситься кров’ю. Як наслідок, життєво важливі органи не отримують достатню кількість кисню… Високий рівень СО може впливати на координацію та концентрацію уваги", – пояснила Супрун.

"Нормальним рівнем СО вважається 40 мг/м куб. Таким повітрям можна дихати 8 годин. Верхній допустимий поріг забруднення – це 200 мг/м куб. Такі дані отримані із урахуванням наслідків для серцево-судинної системи. На роботі такий рівень може бути до 55 мг/м куб", – додала вона.

Супрун також припустила, що датчики забруднення повітря в України показують неточні дані, та й методологія моніторингу якості повітря не відповідає стандартам ЄС.

Поради Супрун, як зменшити ризики від забрудненого повітря:



- Не паліть листя – його найкраще залишати під деревами. Виняток становить листя каштанів, яке слід прибрати і закопати, адже в ньому зимує каштанова міль.

- Не паліть стерню і сухостій. Порадьте родичам і знайомим те саме.

- Відмовтеся від автомобілів принаймні на період безвітряних теплих днів і холодних ночей. Користуйтеся громадським транспортом.



- Не треба купувати медичні маски чи пов’язки: "Якщо хочете справді захиститися, а не просто збільшувати паніку, то потрібен респіратор із фільтрами, і його треба регулярно міняти на новий".



- Робіть вдома вологе прибирання.



- Користуйтеся денними кремами із ретиноїдами і токоферолом.

- Не грійтеся газом на кухні і менше стійте біля плити, щоб уникнути чадного газу.



- Киньте курити: "Через куріння в крові і так є від 3 до 20% карбоксигемоглобіну, в залежності від того, скільки людина курить. Вам що, мало забрудненого повітря?".

Супрун додала: "В Україні та Європі ніде немає нормального рівня СО в повітрі. Він всюди завищений, особливо в містах. Не виключено, що поза ними бракує даних".



"Наразі ми можемо скоротити викиди СО власними силами: обмежити спалення пального вдома, в електрогенераторах, не палити листя, торф'яники і сухостій, не курити, і обмежити користування автотранспортом", – зазначила Супрун.

"Містам потрібна реорганізація транспортної структури, що зменшувала б затори на дорогах і заохочувала людей їздити громадським транспортом", – додала вона.

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