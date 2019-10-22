Супрун посоветовала, как уменьшить риск от загрязнения воздуха

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун советует для уменьшения смога меньше пользоваться автомобилями и не жечь листья, а для защиты от вредных веществ чаще делать влажную уборку и пользоваться респираторами.

На своей Facebook-странице Супрун объяснила причины высокой концентрации CO (окиси углерода или угарного газа) в воздухе.

По ее словам, уровень СО в воздухе зависит от многих факторов, но основной источник – выбросы от автомобилей. Также высокая концентрация оксида углерода может образовываться из-за массового сжигания травы, листьев, мусора, остатков с полей и горения болот (торфяников).

Если движение воздуха в регионе с высокими выбросами CO ограничено, газ может накапливаться в воздухе на земле. Также на уровень загрязнения может влиять изменение температуры в течение суток.

СО удерживается в атмосфере Земли несколько месяцев, а в реакции с кислородом (O2) образует углекислый газ (СО2).

"Повышенный уровень оксида углерода прочно связывается с гемоглобином и образует карбоксигемоглобин, и тем самым уменьшает количество кислорода, переносимого кровью. В результате жизненно важные органы не получают достаточное количество кислорода ... Высокий уровень СО может влиять на координацию и концентрацию внимания", – пояснила Супрун.

"Нормальным уровнем СО считается 40 мг/м куб. Таким воздухом можно дышать 8 часов. Верхний допустимый порог загрязнения – это 200 мг/м куб. Такие данные получены с учетом последствий для сердечно-сосудистой системы. На работе такой уровень может быть до 55 мг/м куб", – добавила она.

Супрун также предположила, что датчики загрязнения воздуха в Украине показывают неточные данные, да и методология мониторинга качества воздуха не соответствует стандартам ЕС.

Советы Супрун, как уменьшить риски от загрязненного воздуха:

- Не жгите листья – его лучше оставлять под деревьями. Исключение составляет листья каштанов, которое следует убрать и закопать, так как в нем зимует каштановая моль.

- Не жгите стерню и сухостой. Посоветуйте родственникам и знакомым то же.

- Откажитесь от автомобилей, по крайней мере на период безветренных теплых дней и холодных ночей. Пользуйтесь общественным транспортом.

- Не надо покупать медицинские маски или повязки: "Если хотите действительно защититься, а не просто увеличивать панику, то нужен респиратор с фильтрами, и его надо регулярно менять на новый".

- Делайте дома влажную уборку.

- Пользуйтесь дневными кремами с ретиноидами и токоферолом.

- Не грейтесь газом на кухне и меньше стойте у плиты, чтобы избежать угарного газа.

- Бросьте курить: "Из-за курения в крови и так есть от 3 до 20% карбоксигемоглобина, в зависимости от того, сколько человек курит. Вам что, мало загрязненного воздуха?".

Супрун добавила: "В Украине и Европе нигде нет нормального уровня СО в воздухе. Он везде завышен, особенно в городах. Не исключено, что вне их не хватает данных".

"Сейчас мы можем сократить выбросы СО собственными силами: ограничить сжигание горючего дома, в электрогенераторах, не жечь листья, торфяники и сухостой, не курить, и ограничить пользование автотранспортом", – отметила Супрун.

"Городам нужна реорганизация транспортной структуры, которая уменьшала бы заторы на дорогах и поощряла людей ездить на общественном транспорте", – добавила она.