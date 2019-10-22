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"Слуга народа" перед полиграфом зовет "на ковер" членов комитета Дубинского

Вторник, 22 октября 2019, 16:15
Слуга народа перед полиграфом зовет на ковер членов комитета Дубинского

Руководство партии "Слуга народа" перед возможной проверкой нардепов на детекторе лжи, решило провести встречу с членами финансового комитета, чтобы заслушать их объяснения.

Источник: заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук в комментарии УП, телеграмм канал экс-нардепа Сергея Лещенко, пост председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа от СН Даниила Гетманцева в Facebook

Прямая речь Кравчук: "В первую очередь будет проведена встреча с депутатами-членами комитета от "Слуги народа", чтобы каждый мог представить свою позицию.

Окончательное решение по использованию полиграфа будет принято после окончания консультаций с психологами-криминалистами относительно возможности корректного использования такого оборудования в этой ситуации".

Детали: В свою очередь экс-нардеп Сергей Лещенко отметил, что в "Слуге народа" назревает большой разбор полетов из-за подозрения, что 11 нардепов (или, по крайней мере, часть из них), которые на комитете отказались поддержать законопроект №2047-д об отмене коррупционных схем (так называемых площадок нардепа Антона Яценко), могли получить за это взятки по 30 тысяч долларов. 

По данным Лещенко, "на сторону схематоза нардепа Антона Яценко" (схема "площадок-прокладок", которые "паразитировали" на государственной "оценочной" базе ФГИУ, – ред.) стали 11 "слуг народа":

  • Ирина Аллахвердиева,
  • Ольга Василевская-Смаглюк,
  • Дарья Володина,
  • Юлия Диденко,
  • Александр Дубинский,
  • Виктория Кинзбурская,
  • Алексей Ковалев,
  • Анна Колесник,
  • Алексей Леонов,
  • Анастасия Ляшенко,
  • Евгений Петруняк.

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от СН Данил Гетманцев ранее в Facebook сообщил, что голосование на комитете относительно законопроекта 2047-д провалили, потому что "слуги народа" дали только 5 голосов.

Он назвал такое решение "ошибкой, которую трудно объяснить", и отметил, что фракция "проходит испытания, которые не каждому депутату под силу".

Вместе с тем Геманцев выразил уверенность, что фракция сделает выводы и исправит ошибки. Он также добавил, что сейчас нет повода для разочарования во всей фракции СН.

Что было раньше: Руководство Офиса президента и руководство партии "Слуга народа" требовали, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи.

18 октября Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассматривал законопроект №2047 "о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости".

Закон должен был ликвидировать "монополию" Антона Яценко.

Нардепу якобы принадлежат сайты-посредники, через которые оценщик имущества направляет отчет в Единую базу данных отчетов об оценке.

Эту систему запустил Фонд госимущества в июле 2018 года. Она должна была побороть рынок "черной оценки" и не позволить украинцам уклоняться от налогов (5% от стоимости имущества, которую определит профессиональный оценщик).

Стоимость услуги регистрации одного отчета составляла около 1000 грн. Расследователи из "Наших Денег с Денисом Бигусом" выяснили, что за первый месяц работы упомянутые сайты-посредники Яценко получили 23 млн грн.

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Предыстория: 

  • Специфика работы президента Владимира Зеленского и его команды со своим монобольшинством в Раде получила в народе определение – "зеленый принтер".
  • За первые недели работы нового парламента "Слуга народа" проголосовала ряд законов, спущенных с Банковой, многих из которых депутаты даже не видели.
  • Заседания комитетов проходили в коротких перерывах между работой в зале заседаний ВР.
  • 9 сентября Верховная Рада решила работать в сессионном режиме 2 недели подряд.
  • Позже первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что "турборежим" Рады скоро закончится.

Роман Кравец, Ирина Балачук, УП
Темы: Слуга народаскандал
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