"Слуга народа" перед полиграфом зовет "на ковер" членов комитета Дубинского

Руководство партии "Слуга народа" перед возможной проверкой нардепов на детекторе лжи, решило провести встречу с членами финансового комитета, чтобы заслушать их объяснения.

Источник: заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук в комментарии УП, телеграмм канал экс-нардепа Сергея Лещенко, пост председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа от СН Даниила Гетманцева в Facebook

Прямая речь Кравчук: "В первую очередь будет проведена встреча с депутатами-членами комитета от "Слуги народа", чтобы каждый мог представить свою позицию.

Окончательное решение по использованию полиграфа будет принято после окончания консультаций с психологами-криминалистами относительно возможности корректного использования такого оборудования в этой ситуации".

Детали: В свою очередь экс-нардеп Сергей Лещенко отметил, что в "Слуге народа" назревает большой разбор полетов из-за подозрения, что 11 нардепов (или, по крайней мере, часть из них), которые на комитете отказались поддержать законопроект №2047-д об отмене коррупционных схем (так называемых площадок нардепа Антона Яценко), могли получить за это взятки по 30 тысяч долларов.

По данным Лещенко, "на сторону схематоза нардепа Антона Яценко" (схема "площадок-прокладок", которые "паразитировали" на государственной "оценочной" базе ФГИУ, – ред.) стали 11 "слуг народа":

Ирина Аллахвердиева,

Ольга Василевская-Смаглюк,

Дарья Володина,

Юлия Диденко,

Александр Дубинский,

Виктория Кинзбурская,

Алексей Ковалев,

Анна Колесник,

Алексей Леонов,

Анастасия Ляшенко,

Евгений Петруняк.

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от СН Данил Гетманцев ранее в Facebook сообщил, что голосование на комитете относительно законопроекта 2047-д провалили, потому что "слуги народа" дали только 5 голосов.

Он назвал такое решение "ошибкой, которую трудно объяснить", и отметил, что фракция "проходит испытания, которые не каждому депутату под силу".

Вместе с тем Геманцев выразил уверенность, что фракция сделает выводы и исправит ошибки. Он также добавил, что сейчас нет повода для разочарования во всей фракции СН.

Что было раньше: Руководство Офиса президента и руководство партии "Слуга народа" требовали, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи.

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