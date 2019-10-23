Україна порушить в ООН питання засудження журналіста Асєєва
Речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко повідомив, що українська сторона планує порушити в ООН питання засудження так званим "Верховним судом" так званої "Донецької народної республіки" українського журналіста Станіслава Асєєва.
Джерело: "Укрінформ"
Пряма мова: "Цього тижня триває робота Третього комітету Генасамблеї ООН, який займається правозахисною тематикою. Без сумнівів, делегація України порушить питання і про так званий "вирок" Станіславу Асєєву як сумний приклад політики придушення окупаційною владою в Донецьку критичних поглядів та грубого порушення прав людини".
Деталі: Ніколенко додав, що минулого тижня на Четвертому комітеті, який розглядав питання інформації, українські дипломати говорили про обмеження та переслідування журналістів та активістів в ОРДЛО.
Нагадаємо:
- Українського журналіста та блогера Станіслава Асєєва окупанти засудили до 15 років в’язниці за рішенням так званого "Верховного суду" так званої "Донецької народної республіки".
Передісторія:
- Журналіст Станіслав Асєєв, який писав під псевдонімом Станіслав Васін, зник на початку червня 2017 року на окупованій території. Пізніше стало відомо, що його взяли в полон бойовики, звинувативши у шпигунстві на українську армію.
- 17 серпня 2018 року телеканал "Россия-24" показав програму, в якій полонений журналіст Асєєв нібито підтверджує, що працював на українську розвідку. Тоді бойовики вперше показали Асєєва з моменту затримання.
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