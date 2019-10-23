Україна порушить в ООН питання засудження журналіста Асєєва 

Речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко повідомив, що українська сторона планує порушити в ООН питання засудження так званим "Верховним судом" так званої "Донецької народної республіки" українського журналіста Станіслава Асєєва.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова: "Цього тижня триває робота Третього комітету Генасамблеї ООН, який займається правозахисною тематикою. Без сумнівів, делегація України порушить питання і про так званий "вирок" Станіславу Асєєву як сумний приклад політики придушення окупаційною владою в Донецьку критичних поглядів та грубого порушення прав людини".

Деталі: Ніколенко додав, що минулого тижня на Четвертому комітеті, який розглядав питання інформації, українські дипломати говорили про обмеження та переслідування журналістів та активістів в ОРДЛО.

Нагадаємо:

Українського журналіста та блогера Станіслава Асєєва окупанти засудили до 15 років в’язниці за рішенням так званого "Верховного суду" так званої "Донецької народної республіки".

Передісторія: