Україна порушить в ООН питання засудження журналіста Асєєва 

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Середа, 23 жовтня 2019, 01:51

Речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко повідомив, що українська сторона планує порушити в ООН питання засудження так званим "Верховним судом" так званої "Донецької народної республіки" українського журналіста Станіслава Асєєва.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова: "Цього тижня триває робота Третього комітету Генасамблеї ООН, який займається правозахисною тематикою. Без сумнівів, делегація України порушить питання і про так званий "вирок" Станіславу Асєєву як сумний приклад політики придушення окупаційною владою в Донецьку критичних поглядів та грубого порушення прав людини".

Деталі: Ніколенко додав, що минулого тижня на Четвертому комітеті, який розглядав питання інформації, українські дипломати говорили про обмеження та переслідування журналістів та активістів в ОРДЛО.

Нагадаємо:

  • Українського журналіста та блогера Станіслава Асєєва окупанти засудили до 15 років в’язниці за рішенням так званого "Верховного суду"  так званої "Донецької народної республіки".

Передісторія:

Українська правда

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Теми: ОРДЛО ООН політв'язні


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